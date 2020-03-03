شهد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، مراسم التوقيع بين مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، وعميد مركز البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي محمد الشاعري، على مذكرة تفاهم تهدف لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتقديم الدراسات والبحوث الاستشارية في مجال إدارة المخاطر والحماية من الحريق، بالإضافة إلى استحداث تخصصات هندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق، ودبلومات فنية متخصصة، ودورات تأهيلية في المجالات التي تهم الطرفين.

"الدفاع المدني" بمنطقة مكة و"جامعة أم القرى" يوقعان مذكرة تفاهم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-03 شهد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، مراسم التوقيع بين مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، وعميد مركز البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي محمد الشاعري، على مذكرة تفاهم تهدف لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتقديم الدراسات والبحوث الاستشارية في مجال إدارة المخاطر والحماية من الحريق، بالإضافة إلى استحداث تخصصات هندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق، ودبلومات فنية متخصصة، ودورات تأهيلية في المجالات التي تهم الطرفين. وثمن اللواء المنتشري لجامعة أم القرى تعاونهم الدائم والمثمر في جميع المجالات.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 11:06 PM

"الدفاع المدني" بمنطقة مكة و"جامعة أم القرى" يوقعان مذكرة تفاهم لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق





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شهد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، مراسم التوقيع بين مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، وعميد مركز البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي محمد الشاعري، على مذكرة تفاهم تهدف لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتقديم الدراسات والبحوث الاستشارية في مجال إدارة المخاطر والحماية من الحريق، بالإضافة إلى استحداث تخصصات هندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق، ودبلومات فنية متخصصة، ودورات تأهيلية في المجالات التي تهم الطرفين.

وثمن اللواء المنتشري لجامعة أم القرى تعاونهم الدائم والمثمر في جميع المجالات.