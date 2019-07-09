#الشورى يطالب بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية

دعا "الشؤون البلدية" إلى دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور

طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية، وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.

وفي جلسته اليوم، طالب المجلس، الوزارة، بدراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.

وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة، ونقل، وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.

وقد طالب "الشورى"، وزارة الشؤون البلدية والقروية التوسعَ باستخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة في الشوارع، ومتابعة أعمال الصيانة لها في كافة مناطق المملكة.

كما دعا المجلس، وزارةَ الشؤون البلدية والقروية إلى التنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة؛ لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين، تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات؛ لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك.

وطالَبَ كذلك بتفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والإلكترونية؛ وفقًا للمبادرة الثامنة من برنامج التحول الوطني 2020، بإشراك القطاع الخاص للقيام بمبادرات رائدة مثل عملية تدوير إطارات المركبات لعمل منتجات مفيدة.

وشدد على أهمية وضع برنامج زمني ومؤشرات أداء لرصد زيادة فعالية الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتركيز دور الأمانات والبلدية كأجهزة تنفيذية ودراسة تنظيم لربط المجالس البلدية مع مجالس المناطق والمجالس المحلية في المحافظات؛ لتعزيز مبدأ التنمية المتوازية والمستدامة.

وطالَبَ "الشورى"، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات حسب المعايير وتطابق التخصصات ورؤية 2030؛ لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.