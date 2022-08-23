النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. ماذا قال المصاب السعودي عن حادثة إطلاق النار عليه بإسطنبول

السفير "الخريجي" نقل تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل

روى المصاب السعودي بحادثة إطلاق النار عليه في مدينة إسطنبول التركية تفاصيل الواقعة عندما زاره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس بالمستشفى الذي يتلقى العلاج به، وقال: أثناء وجوده في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول تعرّض لاعتداء مسلح من قِبل مجهول، حيث قدم إليه وحاول سرقته وعند امتناعه، أطلق النار من مسدس يحمله على الأرض، ومن ثم أطلق النار مرة أخرى على قدمه.

وتابع المصاب حديثه للسفير عبر الفيديو المتداول: حاولت الهروب ولم أستطع وقام المجهول بسرقة الهاتف الجوال والشنطة التي كانت بحوزتي، ومن ثم تم إسعافي إلى المستشفى من قِبل شخصين إلى مستشفى شيشلي.

يُذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، قد زار أمس، المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أُصيب في إطلاق نار عليه.

ونقل السفير الخريجي تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- الدائم على المواطنين السعوديين أينما كانوا.

وتتابع السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

جاء ذلك بعد تعرض مواطنين أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في اسطنبول لاعتداء مسلح من قِبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، وهو ما يفضح مساعي بعض المصادر التركية ممن حاولوا الترويج لأكاذيب تنفي القضية.

بالفيديو .. سفير خادم الحرمين لدى تركيا يزور المواطن الذي تعرض لإطلاق نار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. ماذا قال المصاب السعودي عن حادثة إطلاق النار عليه بإسطنبول
سبق

روى المصاب السعودي بحادثة إطلاق النار عليه في مدينة إسطنبول التركية تفاصيل الواقعة عندما زاره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس بالمستشفى الذي يتلقى العلاج به، وقال: أثناء وجوده في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول تعرّض لاعتداء مسلح من قِبل مجهول، حيث قدم إليه وحاول سرقته وعند امتناعه، أطلق النار من مسدس يحمله على الأرض، ومن ثم أطلق النار مرة أخرى على قدمه.

وتابع المصاب حديثه للسفير عبر الفيديو المتداول: حاولت الهروب ولم أستطع وقام المجهول بسرقة الهاتف الجوال والشنطة التي كانت بحوزتي، ومن ثم تم إسعافي إلى المستشفى من قِبل شخصين إلى مستشفى شيشلي.

يُذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، قد زار أمس، المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أُصيب في إطلاق نار عليه.

ونقل السفير الخريجي تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- الدائم على المواطنين السعوديين أينما كانوا.

وتتابع السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

جاء ذلك بعد تعرض مواطنين أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في اسطنبول لاعتداء مسلح من قِبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، وهو ما يفضح مساعي بعض المصادر التركية ممن حاولوا الترويج لأكاذيب تنفي القضية.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
01:45 AM

شاهد .. ماذا قال المصاب السعودي عن حادثة إطلاق النار عليه بإسطنبول

السفير "الخريجي" نقل تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل

A A A
حامد العلي - الدمام
6
7,946

روى المصاب السعودي بحادثة إطلاق النار عليه في مدينة إسطنبول التركية تفاصيل الواقعة عندما زاره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس بالمستشفى الذي يتلقى العلاج به، وقال: أثناء وجوده في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول تعرّض لاعتداء مسلح من قِبل مجهول، حيث قدم إليه وحاول سرقته وعند امتناعه، أطلق النار من مسدس يحمله على الأرض، ومن ثم أطلق النار مرة أخرى على قدمه.

وتابع المصاب حديثه للسفير عبر الفيديو المتداول: حاولت الهروب ولم أستطع وقام المجهول بسرقة الهاتف الجوال والشنطة التي كانت بحوزتي، ومن ثم تم إسعافي إلى المستشفى من قِبل شخصين إلى مستشفى شيشلي.

يُذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، قد زار أمس، المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أُصيب في إطلاق نار عليه.

ونقل السفير الخريجي تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- الدائم على المواطنين السعوديين أينما كانوا.

وتتابع السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

جاء ذلك بعد تعرض مواطنين أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في اسطنبول لاعتداء مسلح من قِبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، وهو ما يفضح مساعي بعض المصادر التركية ممن حاولوا الترويج لأكاذيب تنفي القضية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,275
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,035
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,997
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,204

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة