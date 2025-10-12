اختفى بالفضاء قبل 54 عاماً.. صاروخ يهزه الحنين للأرض فيقرر الاقتراب منها

يقضي 4 أشهر في مدارها ثم يتجه نحو الشمس

في واقعة شديدة الغرابة والندرة، وبعد سباحة في الفضاء قرابة 54 عاماً دون أن يهتدي إليه العلماء، ظهر جزء من صاروخ فضائي مفقود في مجال قريب من الأرض.

وبينت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العلماء اكتشفوا الشهر الماضي، جسمًا غامضًا بحجم الحافلة، وظنوا في البداية أنه كويكب، فسموه "سو-2020"، ولكنهم باتوا يعتقدون أنه جزء من صاروخ "سنتور"، الذي دفع مكوك "سرفاير لاندر 2" الأمريكي إلى القمر قبل 54 عاماً، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

من جانبه، أوضح خبير الكويكبات في "ناسا" بول تشوداس، أن الجسم الذي يتجه نحو الأرض كان يدور حول الشمس، وهو أمر غير عادي بالنسبة لكويكب، كما أنه على مستوى الأرض ذاته، ويتجه نحونا بسرعة 1500 ميل في الساعة، وهي سرعة بطيئة نسبيًا لكويكب.

ورجح "تشوداس" الذي يشغل منصب مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" في كاليفورنيا، أن يمضي الجسم الغامض 4 أشهر في مدار الأرض اعتبارًا من منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، قبل أن ينطلق نحو مداره حول الشمس في مارس (آذار) المقبل.

واستبعد الخبير أن يصطدم جزء الصاروخ بالأرض هذه المرة.

ويعود اختفاء الصاروخ إلى عام 1966، حيث اعتقد فريق "ناسا"، الذي كان يعمل على محاولة هبوط على سطح القمر، أنه لن يرى صاروخه مرة أخرى بعد أن دخل مدار الشمس، وبعد إطلاق مركبة الهبوط، اجتُذب الصاروخ إلى مدار حول الشمس، وفي نهاية المطاف انتهى الأمر بالعملية بالفشل، بعد أن تحطمت المركبة على سطح القمر، إثر فشل أحد محركات الدفع في الاشتعال.