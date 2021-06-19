القوات الجوية تعترض وتدمّر 7 طائرات دون طيّار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

"التحالف": عملية الاعتراض تمّت بنجاح في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكّد أن عملية الاعتراض تمّت بنجاحٍ في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية.