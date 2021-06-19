القوات الجوية تعترض وتدمّر 7 طائرات دون طيّار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكّد أن عملية الاعتراض تمّت بنجاحٍ في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكّد أن عملية الاعتراض تمّت بنجاحٍ في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكّد أن عملية الاعتراض تمّت بنجاحٍ في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكّد أن عملية الاعتراض تمّت بنجاحٍ في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية.