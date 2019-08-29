أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قرارًا بتكليف الدكتور يحيى آل مفرح مديرًا عامًا للإدارة العامة لـ"التعليم المستمر" في جهاز الوزارة لمدة عام.
"آل مفرح" مديرًا عامًا لـ"التعليم المستمر"
أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قرارًا بتكليف الدكتور يحيى آل مفرح مديرًا عامًا للإدارة العامة لـ"التعليم المستمر" في جهاز الوزارة لمدة عام.
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"آل مفرح" مديرًا عامًا لـ"التعليم المستمر"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-29
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
01:43 PM
"آل مفرح" مديرًا عامًا لـ"التعليم المستمر"
أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قرارًا بتكليف الدكتور يحيى آل مفرح مديرًا عامًا للإدارة العامة لـ"التعليم المستمر" في جهاز الوزارة لمدة عام.
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