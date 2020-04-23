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وفاة نائب ثالث في البرلمان المالي بفيروس كورونا

أصرت على إجراء الانتخابات التشريعية في ظل الجائحة

أعلنت مالي اليوم، وفاة نائب ثالث في البرلمان المالي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكالة أنباء مالي، أن النائب هو "بيلكو با"، وتأتي وفاته بعد يوم واحد من وفاة النائب "حبيب صوفارا" الذي خسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكانت دولة مالي قد شهدت يوم 29 مارس الماضي، المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية؛ وهو ما آثار مخاوف عديدة من أن تكون هذه الانتخابات سببًا في نشر الفيروس في البلاد؛ خاصة بعد أن ثبت أن بعض النواب المشاركين في الانتخابات كانوا مصابين.

من جهة أخرى، سجلت مالي اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس، وتوفي ثلاثة مصابين به؛ بينما شفي 16 مصابًا، ليكون بذلك عدد الإصابات المؤكدة في مالي منذ نهاية مارس الماضي 293 إصابة، من ضمنهم 17 حالة وفاة، و73 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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وفاة نائب ثالث في البرلمان المالي بفيروس كورونا
سبق

أعلنت مالي اليوم، وفاة نائب ثالث في البرلمان المالي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكالة أنباء مالي، أن النائب هو "بيلكو با"، وتأتي وفاته بعد يوم واحد من وفاة النائب "حبيب صوفارا" الذي خسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكانت دولة مالي قد شهدت يوم 29 مارس الماضي، المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية؛ وهو ما آثار مخاوف عديدة من أن تكون هذه الانتخابات سببًا في نشر الفيروس في البلاد؛ خاصة بعد أن ثبت أن بعض النواب المشاركين في الانتخابات كانوا مصابين.

من جهة أخرى، سجلت مالي اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس، وتوفي ثلاثة مصابين به؛ بينما شفي 16 مصابًا، ليكون بذلك عدد الإصابات المؤكدة في مالي منذ نهاية مارس الماضي 293 إصابة، من ضمنهم 17 حالة وفاة، و73 حالة شفاء.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:22 AM

وفاة نائب ثالث في البرلمان المالي بفيروس كورونا

أصرت على إجراء الانتخابات التشريعية في ظل الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مالي اليوم، وفاة نائب ثالث في البرلمان المالي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكالة أنباء مالي، أن النائب هو "بيلكو با"، وتأتي وفاته بعد يوم واحد من وفاة النائب "حبيب صوفارا" الذي خسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكانت دولة مالي قد شهدت يوم 29 مارس الماضي، المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية؛ وهو ما آثار مخاوف عديدة من أن تكون هذه الانتخابات سببًا في نشر الفيروس في البلاد؛ خاصة بعد أن ثبت أن بعض النواب المشاركين في الانتخابات كانوا مصابين.

من جهة أخرى، سجلت مالي اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس، وتوفي ثلاثة مصابين به؛ بينما شفي 16 مصابًا، ليكون بذلك عدد الإصابات المؤكدة في مالي منذ نهاية مارس الماضي 293 إصابة، من ضمنهم 17 حالة وفاة، و73 حالة شفاء.

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