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بالصور.. نادي "حي القاع" في قيا يستهدف العمالة بالحقائب الشتوية

تزامنًا مع موجات البرد المتتالية

تعيش السعودية، هذه الأيام أجواء شتاء قارس، تسمى بـ"مقرقع البيبان"، بحسب خبراء الطقس، لشدة برودتها.

وانطلاقًا من هذه الظروف، قام طلاب نادي حي القاع للأنشطة التعليمية والترويحية بتوزيع كميات من كسوة الشتاء المجانية على عدد من الوافدين في مركز قيا بني الحارث، حيث تتكون هذه الكسوة من بيجامة داخلية، وشال، وقفازي تصوف لليدين، وقبعة للرأس، وجوارب للأرجل.

وكانت المبادرة تستهدف العمالة في المناطق الريفية، واستفاد منها عشرات الوافدين الذين عبروا عن تقديرهم، بابتسامة رضا رصدتها عدسة "سبق".

يذكر أن درجة الحرارة في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها بلغت "صفر" مؤخرًا، لذلك جاءت فكرة هذه المبادرة من نادي الحي بمشاركة من الطلاب، وإشراف من قائد النادي، سالم الحارثي، لتعزيز صورة التكافل الإسلامي في ذهن كل طالب مشارك ووافد مستفيد من هذا العمل الخيري.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. نادي "حي القاع" في قيا يستهدف العمالة بالحقائب الشتوية
سبق

تعيش السعودية، هذه الأيام أجواء شتاء قارس، تسمى بـ"مقرقع البيبان"، بحسب خبراء الطقس، لشدة برودتها.

وانطلاقًا من هذه الظروف، قام طلاب نادي حي القاع للأنشطة التعليمية والترويحية بتوزيع كميات من كسوة الشتاء المجانية على عدد من الوافدين في مركز قيا بني الحارث، حيث تتكون هذه الكسوة من بيجامة داخلية، وشال، وقفازي تصوف لليدين، وقبعة للرأس، وجوارب للأرجل.

وكانت المبادرة تستهدف العمالة في المناطق الريفية، واستفاد منها عشرات الوافدين الذين عبروا عن تقديرهم، بابتسامة رضا رصدتها عدسة "سبق".

يذكر أن درجة الحرارة في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها بلغت "صفر" مؤخرًا، لذلك جاءت فكرة هذه المبادرة من نادي الحي بمشاركة من الطلاب، وإشراف من قائد النادي، سالم الحارثي، لتعزيز صورة التكافل الإسلامي في ذهن كل طالب مشارك ووافد مستفيد من هذا العمل الخيري.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
05:29 PM

بالصور.. نادي "حي القاع" في قيا يستهدف العمالة بالحقائب الشتوية

تزامنًا مع موجات البرد المتتالية

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فهد العتيبي - الطائف
0
85

تعيش السعودية، هذه الأيام أجواء شتاء قارس، تسمى بـ"مقرقع البيبان"، بحسب خبراء الطقس، لشدة برودتها.

وانطلاقًا من هذه الظروف، قام طلاب نادي حي القاع للأنشطة التعليمية والترويحية بتوزيع كميات من كسوة الشتاء المجانية على عدد من الوافدين في مركز قيا بني الحارث، حيث تتكون هذه الكسوة من بيجامة داخلية، وشال، وقفازي تصوف لليدين، وقبعة للرأس، وجوارب للأرجل.

وكانت المبادرة تستهدف العمالة في المناطق الريفية، واستفاد منها عشرات الوافدين الذين عبروا عن تقديرهم، بابتسامة رضا رصدتها عدسة "سبق".

يذكر أن درجة الحرارة في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها بلغت "صفر" مؤخرًا، لذلك جاءت فكرة هذه المبادرة من نادي الحي بمشاركة من الطلاب، وإشراف من قائد النادي، سالم الحارثي، لتعزيز صورة التكافل الإسلامي في ذهن كل طالب مشارك ووافد مستفيد من هذا العمل الخيري.

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