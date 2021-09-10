سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعًا إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مع إعلان الصين إطلاق خطة ‏للسحب من احتياطيات النفط الحكومية.‏ فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.6 ٪ لتبلغ عند التسوية 71.45 دولار للبرميل.‏ وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.7 % إلى 68.14 دولار.

تراجع أسعار النفط ‏‎1.5‎‏%‏ إثر سحب الصين من احتياطياتها الحكومية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-10 سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعًا إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مع إعلان الصين إطلاق خطة ‏للسحب من احتياطيات النفط الحكومية.‏



فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.6 ٪ لتبلغ عند التسوية 71.45 دولار للبرميل.‏



وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.7 % إلى 68.14 دولار.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 12:31 AM

تراجع أسعار النفط ‏‎1.5‎‏%‏ إثر سحب الصين من احتياطياتها الحكومية هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 68.14 دولار





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سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعًا إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مع إعلان الصين إطلاق خطة ‏للسحب من احتياطيات النفط الحكومية.‏



فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.6 ٪ لتبلغ عند التسوية 71.45 دولار للبرميل.‏



وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.7 % إلى 68.14 دولار.