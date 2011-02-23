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تدشين مركز لقاحات كورونا في مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف

المستهدفون في المرحلة الأولى العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة

ضمن ما تقدمه وزارة الدفاع والطيران ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، من اهتمام ومشاركة في مكافحة جائحة كورونا، افتتح مساء اليوم قائد منطقة الطائف اللواء ركن الدكتور محمد بن مشبب القحطاني، ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مركز اللقاحات في مستشفى الأمير منصور العسكري، واستقبال المسجَّلين عن طريق موقع المستشفيات لتلقي اللقاح.

يُشار إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى هم العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين مركز لقاحات كورونا في مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف
سبق

ضمن ما تقدمه وزارة الدفاع والطيران ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، من اهتمام ومشاركة في مكافحة جائحة كورونا، افتتح مساء اليوم قائد منطقة الطائف اللواء ركن الدكتور محمد بن مشبب القحطاني، ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مركز اللقاحات في مستشفى الأمير منصور العسكري، واستقبال المسجَّلين عن طريق موقع المستشفيات لتلقي اللقاح.

يُشار إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى هم العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
09:26 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
10:28 PM

تدشين مركز لقاحات كورونا في مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف

المستهدفون في المرحلة الأولى العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
1,761

ضمن ما تقدمه وزارة الدفاع والطيران ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، من اهتمام ومشاركة في مكافحة جائحة كورونا، افتتح مساء اليوم قائد منطقة الطائف اللواء ركن الدكتور محمد بن مشبب القحطاني، ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مركز اللقاحات في مستشفى الأمير منصور العسكري، واستقبال المسجَّلين عن طريق موقع المستشفيات لتلقي اللقاح.

يُشار إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى هم العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة.

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