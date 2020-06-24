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في طائرة مشتركة.. مدرّبو النصر والتعاون والفيحاء معًا في رحلة العودة للمملكة

يصل خلال الساعات المقبلة للسعودية مدرب النصر روي فيتوريا، ومدرب التعاون فيتور كامبيلوس، ومدرب الفيحاء خورخي سيماو، ومدرب الجبلين فيليب قوفيه، قادمين من مطار لشبونة، وذلك عبر طائرة خاصة.


وتستعدّ الأندية لاستئناف تدريباتها، بعد السماح لها بأداء تمارينها منذ الأحد الماضي؛ استعداداً لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في طائرة مشتركة.. مدرّبو النصر والتعاون والفيحاء معًا في رحلة العودة للمملكة
سبق

يصل خلال الساعات المقبلة للسعودية مدرب النصر روي فيتوريا، ومدرب التعاون فيتور كامبيلوس، ومدرب الفيحاء خورخي سيماو، ومدرب الجبلين فيليب قوفيه، قادمين من مطار لشبونة، وذلك عبر طائرة خاصة.


وتستعدّ الأندية لاستئناف تدريباتها، بعد السماح لها بأداء تمارينها منذ الأحد الماضي؛ استعداداً لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
06:48 PM

في طائرة مشتركة.. مدرّبو النصر والتعاون والفيحاء معًا في رحلة العودة للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يصل خلال الساعات المقبلة للسعودية مدرب النصر روي فيتوريا، ومدرب التعاون فيتور كامبيلوس، ومدرب الفيحاء خورخي سيماو، ومدرب الجبلين فيليب قوفيه، قادمين من مطار لشبونة، وذلك عبر طائرة خاصة.


وتستعدّ الأندية لاستئناف تدريباتها، بعد السماح لها بأداء تمارينها منذ الأحد الماضي؛ استعداداً لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.

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