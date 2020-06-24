في طائرة مشتركة.. مدرّبو النصر والتعاون والفيحاء معًا في رحلة العودة للمملكة

يصل خلال الساعات المقبلة للسعودية مدرب النصر روي فيتوريا، ومدرب التعاون فيتور كامبيلوس، ومدرب الفيحاء خورخي سيماو، ومدرب الجبلين فيليب قوفيه، قادمين من مطار لشبونة، وذلك عبر طائرة خاصة.



وتستعدّ الأندية لاستئناف تدريباتها، بعد السماح لها بأداء تمارينها منذ الأحد الماضي؛ استعداداً لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.