تعرَّف على المدينة التي تحتضن جامعة القيروان.. "رابعة الثلاث" وعاصمة الإسلام الأولى

الملك سلمان تسلَّم في مقر إقامته شهادة الدكتوراه الفخرية منها

ارتبط اسم جامعة القيروان، التي تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مقر إقامته اليوم شهادة الدكتوراه الفخرية منها في تخصص الحضارة العربية والإسلامية، بمدينة القيروان العريقة بالعمارة الإسلامية، التي تعتبر أولى المدن الإسلامية التي شُيدت في بلاد المغرب، ويطلق عليها الفقهاء "رابعة الثلاث" بعد مكة والمدينة المنورة والقدس الشريف.

وتبعد القيروان عن تونس العاصمة 160 كلم، وعُرفت بعاصمة الأغالبة، وأنشأها "عقبة بن نافع" عام 50هـ، وكان لها دور كبير في الفتوحات الإسلامية.

ووفقًا لوكيبيديا، كانت القيروان أول المراكز العلمية في المغرب العربي، وقصدها أبناء المغرب وغيرها من البلاد المجاورة؛ إذ كان مسجد عقبة بن نافع تعقد فيه حلقات للتدريس، وأُنشئت مدارس جامعة، أطلقوا عليها (دور الحكمة)، واستُقدم لها العلماء والفقهاء ورجال الدعوة من الشرق؛ فكانت هذه المدارس وما اقترن به إنشاؤها من انصراف القائمين عليها للدرس والبحث عاملاً في رفع شأن لغة القرآن، لغة العرب وثقافتهم.

وكان للقيروان دور كبير في نشر وتعليم الدين وعلومه، وبقيت نحو أربعة قرون عاصمة الإسلام الأولى لإفريقيا والأندلس، ومركزًا حربيًّا للجيوش الإسلامية، ونقطة ارتكاز رئيسية لإشاعة اللغة العربية، وكان الفقهاء يخرجون منها لينتشروا بين البلاد، يُعلِّمون العربية، وينشرون الإسلام؛ فهي بذلك تحمل في كل شبر من أرضها عطر مجد شامخ، وإرثًا عريقًا، يؤكده تاريخها الزاهر ومعالمها الباقية التي تمثل مراحل مهمة من التاريخ العربي الإسلامي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد وصل الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية. كما يرأس ـ رعاه الله ـ غدًا الأحد وفد السعودية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين.