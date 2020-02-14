النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب "الشباب": "النصر" قوي على الأطراف.. وضغطهم أربك فريقي

أرجع لويس جارسيا، المدير الفني لنادي الشباب، هزيمة فريقه أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقَيْن مساء اليوم إلى قوة أطراف النصر.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي: "النصر قوي جدًّا من ناحية الأطراف لوجود المغربي امرابط والنيجيري أحمد موسى".

وتابع: "النصر ضغط كثيرًا في الدقائق الأخيرة. كانوا يضغطون بستة لاعبين، وهذا صعَّب المهمة كثيرًا على فريقي".

ونجح النصر في إلحاق الهزيمة بالشباب؛ ليرفع رصيده للنقطة الـ38، ويظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة، الذي يحتل المركز الأول.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب "الشباب": "النصر" قوي على الأطراف.. وضغطهم أربك فريقي
سبق

أرجع لويس جارسيا، المدير الفني لنادي الشباب، هزيمة فريقه أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقَيْن مساء اليوم إلى قوة أطراف النصر.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي: "النصر قوي جدًّا من ناحية الأطراف لوجود المغربي امرابط والنيجيري أحمد موسى".

وتابع: "النصر ضغط كثيرًا في الدقائق الأخيرة. كانوا يضغطون بستة لاعبين، وهذا صعَّب المهمة كثيرًا على فريقي".

ونجح النصر في إلحاق الهزيمة بالشباب؛ ليرفع رصيده للنقطة الـ38، ويظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة، الذي يحتل المركز الأول.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:05 PM

مدرب "الشباب": "النصر" قوي على الأطراف.. وضغطهم أربك فريقي

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
773

أرجع لويس جارسيا، المدير الفني لنادي الشباب، هزيمة فريقه أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقَيْن مساء اليوم إلى قوة أطراف النصر.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي: "النصر قوي جدًّا من ناحية الأطراف لوجود المغربي امرابط والنيجيري أحمد موسى".

وتابع: "النصر ضغط كثيرًا في الدقائق الأخيرة. كانوا يضغطون بستة لاعبين، وهذا صعَّب المهمة كثيرًا على فريقي".

ونجح النصر في إلحاق الهزيمة بالشباب؛ ليرفع رصيده للنقطة الـ38، ويظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة، الذي يحتل المركز الأول.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,689

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة