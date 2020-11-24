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تعرّف على أبرز حقوق عملاء شركات الاتصالات

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها في "تويتر"، أحقية عملاء شركات الاتصالات في وضع حد ائتماني للخدمة، وتضمين الحد ضمن العقد المبرم بين الطرفين؛ بحسب ما تشير إليه وثيقة حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما أشارت الهيئة إلى إتاحة رفع الشكاوى للمستخدمين في حال وجود مشكلة في أي من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مع أحد مقدمي الخدمة المرخص لها من قِبَل الهيئة وإمكانية التقدم بشكوى لمقدم الخدمة، وفي حال عدم رضا المستخدم بنتيجة معالجة الشكوى أو في حال مرور 5 أيام ولم يتم حل الشكوى؛ فيمكن تصعيد الشكوى للهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على أبرز حقوق عملاء شركات الاتصالات
سبق

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها في "تويتر"، أحقية عملاء شركات الاتصالات في وضع حد ائتماني للخدمة، وتضمين الحد ضمن العقد المبرم بين الطرفين؛ بحسب ما تشير إليه وثيقة حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما أشارت الهيئة إلى إتاحة رفع الشكاوى للمستخدمين في حال وجود مشكلة في أي من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مع أحد مقدمي الخدمة المرخص لها من قِبَل الهيئة وإمكانية التقدم بشكوى لمقدم الخدمة، وفي حال عدم رضا المستخدم بنتيجة معالجة الشكوى أو في حال مرور 5 أيام ولم يتم حل الشكوى؛ فيمكن تصعيد الشكوى للهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
02:05 PM

تعرّف على أبرز حقوق عملاء شركات الاتصالات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,769

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها في "تويتر"، أحقية عملاء شركات الاتصالات في وضع حد ائتماني للخدمة، وتضمين الحد ضمن العقد المبرم بين الطرفين؛ بحسب ما تشير إليه وثيقة حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما أشارت الهيئة إلى إتاحة رفع الشكاوى للمستخدمين في حال وجود مشكلة في أي من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مع أحد مقدمي الخدمة المرخص لها من قِبَل الهيئة وإمكانية التقدم بشكوى لمقدم الخدمة، وفي حال عدم رضا المستخدم بنتيجة معالجة الشكوى أو في حال مرور 5 أيام ولم يتم حل الشكوى؛ فيمكن تصعيد الشكوى للهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

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