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ذهبا معاً ويغادران معاً.. أمريكا و"الناتو" ينسحبان من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر

يناقشان اليوم خروجاً مدروساً وآمناً لقواتهما

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، أن تحالفاً من القوات بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان سيغادر البلاد، بالتنسيق مع الانسحاب الأمريكي المزمع بحلول 11 سبتمبر، وذلك قبل إعلان رسمي عن انتهاء عقدين من القتال.

وذكر "بلينكين" في بروكسل أن الوقت قد حان لكي يفي حلفاء "الناتو" بشعارهم بأن الحلفاء ذهبوا إلى أفغانستان معاً وسيغادرون معاً، وفقاً لـ"رويترز".

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان متلفز في مقر "الناتو": "أنا هنا للعمل عن كثب مع حلفائنا، مع الأمين العام للحلف، على أساس المبدأ الذي وضعناه منذ البداية: معاً، تكيفوا معاً وانطلقوا معاً".

وأضاف "بلينكين"، وهو يقف إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "سنعمل معاً بشكل وثيق للغاية في الأشهر المقبلة من أجل انسحاب أمن ومدروس ومنسق لقواتنا من أفغانستان".

ويناقش وزيرا الخارجية والدفاع في حلف شمال الأطلسي خططهما في وقت لاحق اليوم عبر الفيديو كونفرنس.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي، أنه من غير المتوقع أن يعارض أي حليف الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقع في وقت لاحق اليوم عن انسحاب القوات الأمريكية بالكامل بحلول 11 سبتمبر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ذهبا معاً ويغادران معاً.. أمريكا و"الناتو" ينسحبان من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، أن تحالفاً من القوات بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان سيغادر البلاد، بالتنسيق مع الانسحاب الأمريكي المزمع بحلول 11 سبتمبر، وذلك قبل إعلان رسمي عن انتهاء عقدين من القتال.

وذكر "بلينكين" في بروكسل أن الوقت قد حان لكي يفي حلفاء "الناتو" بشعارهم بأن الحلفاء ذهبوا إلى أفغانستان معاً وسيغادرون معاً، وفقاً لـ"رويترز".

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان متلفز في مقر "الناتو": "أنا هنا للعمل عن كثب مع حلفائنا، مع الأمين العام للحلف، على أساس المبدأ الذي وضعناه منذ البداية: معاً، تكيفوا معاً وانطلقوا معاً".

وأضاف "بلينكين"، وهو يقف إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "سنعمل معاً بشكل وثيق للغاية في الأشهر المقبلة من أجل انسحاب أمن ومدروس ومنسق لقواتنا من أفغانستان".

ويناقش وزيرا الخارجية والدفاع في حلف شمال الأطلسي خططهما في وقت لاحق اليوم عبر الفيديو كونفرنس.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي، أنه من غير المتوقع أن يعارض أي حليف الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقع في وقت لاحق اليوم عن انسحاب القوات الأمريكية بالكامل بحلول 11 سبتمبر.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
03:50 PM

ذهبا معاً ويغادران معاً.. أمريكا و"الناتو" ينسحبان من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر

يناقشان اليوم خروجاً مدروساً وآمناً لقواتهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، أن تحالفاً من القوات بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان سيغادر البلاد، بالتنسيق مع الانسحاب الأمريكي المزمع بحلول 11 سبتمبر، وذلك قبل إعلان رسمي عن انتهاء عقدين من القتال.

وذكر "بلينكين" في بروكسل أن الوقت قد حان لكي يفي حلفاء "الناتو" بشعارهم بأن الحلفاء ذهبوا إلى أفغانستان معاً وسيغادرون معاً، وفقاً لـ"رويترز".

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان متلفز في مقر "الناتو": "أنا هنا للعمل عن كثب مع حلفائنا، مع الأمين العام للحلف، على أساس المبدأ الذي وضعناه منذ البداية: معاً، تكيفوا معاً وانطلقوا معاً".

وأضاف "بلينكين"، وهو يقف إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "سنعمل معاً بشكل وثيق للغاية في الأشهر المقبلة من أجل انسحاب أمن ومدروس ومنسق لقواتنا من أفغانستان".

ويناقش وزيرا الخارجية والدفاع في حلف شمال الأطلسي خططهما في وقت لاحق اليوم عبر الفيديو كونفرنس.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي، أنه من غير المتوقع أن يعارض أي حليف الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقع في وقت لاحق اليوم عن انسحاب القوات الأمريكية بالكامل بحلول 11 سبتمبر.

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