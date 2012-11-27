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القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط 39 شاحنة محملة بالحطب المحلي

لمخالفتها نظام المراعي والغابات الذي ينصّ على منع البيع أو النقل

صرّح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام بأن الجهات الأمنية في القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية ) ضبطت (33) مواطناً، ومواطناً خليجياً، و(5) مقيمين من الجنسيات (المصرية واليمنية والأفغانية والبنجلاديشية) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، و(39) شاحنة محملة بحطب محلي مُعدّ للبيع في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ المتحدث الرسمي باسم الأمن العام، الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

القوات الخاصة لأمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط 39 شاحنة محملة بالحطب المحلي
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام بأن الجهات الأمنية في القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية ) ضبطت (33) مواطناً، ومواطناً خليجياً، و(5) مقيمين من الجنسيات (المصرية واليمنية والأفغانية والبنجلاديشية) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، و(39) شاحنة محملة بحطب محلي مُعدّ للبيع في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ المتحدث الرسمي باسم الأمن العام، الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
02:27 PM

القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط 39 شاحنة محملة بالحطب المحلي

لمخالفتها نظام المراعي والغابات الذي ينصّ على منع البيع أو النقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام بأن الجهات الأمنية في القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية ) ضبطت (33) مواطناً، ومواطناً خليجياً، و(5) مقيمين من الجنسيات (المصرية واليمنية والأفغانية والبنجلاديشية) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، و(39) شاحنة محملة بحطب محلي مُعدّ للبيع في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ المتحدث الرسمي باسم الأمن العام، الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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