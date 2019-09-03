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بدء وصول المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الـ41

المتسابقون أكدوا أن المشاركة كانت أمنية لهم في يوم من الأيام.. وتحققت

بدأ، اليوم، وصول المتسابقين المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الـ41، التي تضم 146 متسابقاً يمثلون 103 دول وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، في رحاب المسجد الحرام في الفترة من 8 - 12 من الشهر الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووصلت الدفعة الأولى من المتسابقين البالغ عددهم 32 متسابقاً، وينتمون إلى دول النيبال، ونيجيريا، وغينيا، وكينيا، وسيراليون، والصومال، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو، وتنزانيا، وبنين، وتشاد، والقابون، وغامبيا، وبلغاريا، وألبانيا، والحاكم، وكان في استقبالهم فريق من لجنة الاستقبال بالمسابقة، حيث أنهت كل الإجراءات المتعلقة بهم في المطار، وتم نقلهم إلى مقر السكن.

وعبّر المتسابقون عن سعادتهم في المشاركة في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الـ41، مشيرين إلى أن المشاركة في هذه المسابقة كانت أمنية لهم في يوم من الأيام وتحققت، خاصة وهي تقام في رحاب المسجد الحرام، وبجوار قبلة المسلمين الكعبة المشرفة.

وأكدوا أن هذه المسابقة لها فوائد كثيرة فهي تشجع على حفظ القرآن الكريم، ويحصل من خلالها التعرف على المشاركين، والاجتماع مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مؤكدين أن الجميع يشهد على دور المملكة العربية السعودية الريادي في الإشراف على مثل هذه المسابقات، وعلى ما توليه المملكة من اهتام بكتاب الله، وخدمة للإسلام والمسلمين.

وقدّم المتسابقون شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على متابعته وإشرافه على هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء على العناية بالقرآن الكريم وأهله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء وصول المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الـ41
سبق

بدأ، اليوم، وصول المتسابقين المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الـ41، التي تضم 146 متسابقاً يمثلون 103 دول وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، في رحاب المسجد الحرام في الفترة من 8 - 12 من الشهر الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووصلت الدفعة الأولى من المتسابقين البالغ عددهم 32 متسابقاً، وينتمون إلى دول النيبال، ونيجيريا، وغينيا، وكينيا، وسيراليون، والصومال، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو، وتنزانيا، وبنين، وتشاد، والقابون، وغامبيا، وبلغاريا، وألبانيا، والحاكم، وكان في استقبالهم فريق من لجنة الاستقبال بالمسابقة، حيث أنهت كل الإجراءات المتعلقة بهم في المطار، وتم نقلهم إلى مقر السكن.

وعبّر المتسابقون عن سعادتهم في المشاركة في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الـ41، مشيرين إلى أن المشاركة في هذه المسابقة كانت أمنية لهم في يوم من الأيام وتحققت، خاصة وهي تقام في رحاب المسجد الحرام، وبجوار قبلة المسلمين الكعبة المشرفة.

وأكدوا أن هذه المسابقة لها فوائد كثيرة فهي تشجع على حفظ القرآن الكريم، ويحصل من خلالها التعرف على المشاركين، والاجتماع مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مؤكدين أن الجميع يشهد على دور المملكة العربية السعودية الريادي في الإشراف على مثل هذه المسابقات، وعلى ما توليه المملكة من اهتام بكتاب الله، وخدمة للإسلام والمسلمين.

وقدّم المتسابقون شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على متابعته وإشرافه على هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء على العناية بالقرآن الكريم وأهله.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
03:35 PM

بدء وصول المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الـ41

المتسابقون أكدوا أن المشاركة كانت أمنية لهم في يوم من الأيام.. وتحققت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بدأ، اليوم، وصول المتسابقين المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الـ41، التي تضم 146 متسابقاً يمثلون 103 دول وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، في رحاب المسجد الحرام في الفترة من 8 - 12 من الشهر الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووصلت الدفعة الأولى من المتسابقين البالغ عددهم 32 متسابقاً، وينتمون إلى دول النيبال، ونيجيريا، وغينيا، وكينيا، وسيراليون، والصومال، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو، وتنزانيا، وبنين، وتشاد، والقابون، وغامبيا، وبلغاريا، وألبانيا، والحاكم، وكان في استقبالهم فريق من لجنة الاستقبال بالمسابقة، حيث أنهت كل الإجراءات المتعلقة بهم في المطار، وتم نقلهم إلى مقر السكن.

وعبّر المتسابقون عن سعادتهم في المشاركة في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الـ41، مشيرين إلى أن المشاركة في هذه المسابقة كانت أمنية لهم في يوم من الأيام وتحققت، خاصة وهي تقام في رحاب المسجد الحرام، وبجوار قبلة المسلمين الكعبة المشرفة.

وأكدوا أن هذه المسابقة لها فوائد كثيرة فهي تشجع على حفظ القرآن الكريم، ويحصل من خلالها التعرف على المشاركين، والاجتماع مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مؤكدين أن الجميع يشهد على دور المملكة العربية السعودية الريادي في الإشراف على مثل هذه المسابقات، وعلى ما توليه المملكة من اهتام بكتاب الله، وخدمة للإسلام والمسلمين.

وقدّم المتسابقون شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على متابعته وإشرافه على هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء على العناية بالقرآن الكريم وأهله.

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