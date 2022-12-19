"الجبير" يستقبل نظيره السويدي ويستعرضان مستجدات الأوضاع

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبرت ريدبيرغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم، وسفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي.