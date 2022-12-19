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"الجبير" يستقبل نظيره السويدي ويستعرضان مستجدات الأوضاع

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبرت ريدبيرغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم، وسفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي.

وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل نظيره السويدي ويستعرضان مستجدات الأوضاع
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبرت ريدبيرغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم، وسفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
06:45 PM

"الجبير" يستقبل نظيره السويدي ويستعرضان مستجدات الأوضاع

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبرت ريدبيرغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم، وسفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي.

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