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"التجارة ونزع السلاح" تسيطران على اللقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة الـ20

الرئيس الأمريكي يصف العلاقات بين البلدين بـ"الجيدة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيرَه الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في اليابان: سنبحث عددًا من المواضيع التي تم تحديدها خلال لقاء هلنسكي في وقت سابق.

من جانبه صرح ترامب أن هناك الكثير من المواضيع لبحثها، بما في ذلك التجارة ونزع السلاح.

وصف الرئيس الأمريكي العلاقات بين البلدين بالجيدة، وذلك قبيل بدء اللقاء بين الزعيمين، مضيفًا أنه سيتم بحث العديد من القضايا، و"يجب أن تكون النتائج جيدة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التجارة ونزع السلاح" تسيطران على اللقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة الـ20
سبق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيرَه الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في اليابان: سنبحث عددًا من المواضيع التي تم تحديدها خلال لقاء هلنسكي في وقت سابق.

من جانبه صرح ترامب أن هناك الكثير من المواضيع لبحثها، بما في ذلك التجارة ونزع السلاح.

وصف الرئيس الأمريكي العلاقات بين البلدين بالجيدة، وذلك قبيل بدء اللقاء بين الزعيمين، مضيفًا أنه سيتم بحث العديد من القضايا، و"يجب أن تكون النتائج جيدة".

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
08:35 AM

"التجارة ونزع السلاح" تسيطران على اللقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة الـ20

الرئيس الأمريكي يصف العلاقات بين البلدين بـ"الجيدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيرَه الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في اليابان: سنبحث عددًا من المواضيع التي تم تحديدها خلال لقاء هلنسكي في وقت سابق.

من جانبه صرح ترامب أن هناك الكثير من المواضيع لبحثها، بما في ذلك التجارة ونزع السلاح.

وصف الرئيس الأمريكي العلاقات بين البلدين بالجيدة، وذلك قبيل بدء اللقاء بين الزعيمين، مضيفًا أنه سيتم بحث العديد من القضايا، و"يجب أن تكون النتائج جيدة".

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