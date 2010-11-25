"على بركة الله".. المسند: #سقيا تبدأ اليوم وجدة قد تكون بؤرة شدتها "تم التنبيه"

توقع أن تؤثر الحالة المطرية الجديدة بأمطارها المتفرقة في أجزاء من مناطق عدة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تؤثر الحالة المطرية الجديدة بأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ من مناطق عدة.

وقال موضحاً: تبدأ اليوم، على بركة الله، الحالة المطرية المميزة #سقيا، ومتوقع أن تؤثر بأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ من #جازان #عسير #الباحة، #مكة وجنوبي #المدينة، وربما غربي #القصيم.

وتابع: تشير التوقعات إلى أن مدينة #جدة وما حولها؛ قد تكون بؤرة شدة الحالة (اليوم وغداً)، وعليه تم التنبيه.

وأضاف: متوقعٌ اليوم أن تتفاعل الرياح السطحية مع مرور منخفض سطحي متوسطي يعبر دول الشام اليوم، وعليه تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة قد تثير #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة، في الشمال والوسط والشمال الغربي.. هذا والله أعلم

وكان المسند؛ قد قال أمس: يشير عديد من النماذج المناخية إلى أن حالة #سقيا المطرية المتوقع أن تبدأ فعلياً الخميس، وأن تكون ذروتها على جبال السروات وتهامة #جازان #عسير والسهل الساحلي من جازان حتى #جدة، حيث متوقع هطول أمطار غزيرة، وعليه نهيب بالجميع أخذ التنبؤات الجوية محل الجد وعدم المخاطرة في عبور الأودية.