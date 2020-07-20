النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خالد بن سلمان: تأجيل زيارة "الكاظمي" لمنحها المكانة اللائقة.. زيارة دولة من الطراز الرفيع

قال: العراق يمثل بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة وكان طبيعياً أن تحل الرياض محطة أولى لزياراته

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن العراق يمثل بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات مصطفى الكاظمي.

واوضح عبر تغريدة له بحسابه في تويتر، اليوم، قائلاً: يمثل العراق بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وآثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين -حفظه الله- من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية إلى حين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

وقال عبر حسابه في تويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

الأمير خالد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خالد بن سلمان: تأجيل زيارة "الكاظمي" لمنحها المكانة اللائقة.. زيارة دولة من الطراز الرفيع
سبق

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن العراق يمثل بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات مصطفى الكاظمي.

واوضح عبر تغريدة له بحسابه في تويتر، اليوم، قائلاً: يمثل العراق بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وآثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين -حفظه الله- من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية إلى حين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

وقال عبر حسابه في تويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:55 AM

خالد بن سلمان: تأجيل زيارة "الكاظمي" لمنحها المكانة اللائقة.. زيارة دولة من الطراز الرفيع

قال: العراق يمثل بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة وكان طبيعياً أن تحل الرياض محطة أولى لزياراته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
9,330

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن العراق يمثل بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات مصطفى الكاظمي.

واوضح عبر تغريدة له بحسابه في تويتر، اليوم، قائلاً: يمثل العراق بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وآثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين -حفظه الله- من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية إلى حين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

وقال عبر حسابه في تويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,388
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,018
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,175

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة