النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لـ90 يومًا.. جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشرة

بهدف تحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع بمختلف المجالات

أعلنت الأمانة العامة لجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة، عن فتح باب الترشيحات لأفرع الجائزة في دورتها الحادية عشرة والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة، بإذكاء روح المنافسة للتميز، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتستمر الترشيحات لمدة 90 يومًا.
وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بأفرعها التسعة وبتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة من نائبه الأمير بدر بن سلطان، حفظهم الله، حرصت على تطوير رؤية وأهداف ومعايير تحكيم الجائزة لتصبّ في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
ونوّه المشرف العام على جائزة مكة للتميز، بما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات الفائتة؛ الأمر الذي اتضح جليًّا في الأعمال التنافسية التي تَقَدّمت للجان التحكيم بالدورة السابقة؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مَواطن الإبداع لدى إنسان منطقة مكة المكرمة.
ودعا "الفالح" أبناء المنطقة للتقدم وترشيح أعمالهم بمختلف تخصصاتها؛ سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح؛ وذلك عن طريق إمارة منطقة مكة المكرمة أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة؛ مضيفًا أنه يمكن الترشيح أيضًا بزيارة موقع الجائزة الإلكتروني على الإنترنت؛ مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الأعمال متميزة تعكس تميز أبناء منطقة مكة المكرمة وريادة تجاربهم.
وأكد الدكتور "الفالح" أن الجائزة تحرص على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل الدافعة نحو الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والتنافس الشريف، الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج؛ مشيرًا إلى أن الجائزة منذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز؛ سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملًا جماعيًّا.

جائزة مكة للتميز إمارة منطقة مكة المكرمة مكه المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لـ90 يومًا.. جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشرة
سبق

أعلنت الأمانة العامة لجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة، عن فتح باب الترشيحات لأفرع الجائزة في دورتها الحادية عشرة والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة، بإذكاء روح المنافسة للتميز، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتستمر الترشيحات لمدة 90 يومًا.
وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بأفرعها التسعة وبتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة من نائبه الأمير بدر بن سلطان، حفظهم الله، حرصت على تطوير رؤية وأهداف ومعايير تحكيم الجائزة لتصبّ في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
ونوّه المشرف العام على جائزة مكة للتميز، بما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات الفائتة؛ الأمر الذي اتضح جليًّا في الأعمال التنافسية التي تَقَدّمت للجان التحكيم بالدورة السابقة؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مَواطن الإبداع لدى إنسان منطقة مكة المكرمة.
ودعا "الفالح" أبناء المنطقة للتقدم وترشيح أعمالهم بمختلف تخصصاتها؛ سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح؛ وذلك عن طريق إمارة منطقة مكة المكرمة أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة؛ مضيفًا أنه يمكن الترشيح أيضًا بزيارة موقع الجائزة الإلكتروني على الإنترنت؛ مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الأعمال متميزة تعكس تميز أبناء منطقة مكة المكرمة وريادة تجاربهم.
وأكد الدكتور "الفالح" أن الجائزة تحرص على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل الدافعة نحو الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والتنافس الشريف، الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج؛ مشيرًا إلى أن الجائزة منذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز؛ سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملًا جماعيًّا.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
02:47 PM

لـ90 يومًا.. جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشرة

بهدف تحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع بمختلف المجالات

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
0
98

أعلنت الأمانة العامة لجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة، عن فتح باب الترشيحات لأفرع الجائزة في دورتها الحادية عشرة والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة، بإذكاء روح المنافسة للتميز، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتستمر الترشيحات لمدة 90 يومًا.
وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بأفرعها التسعة وبتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة من نائبه الأمير بدر بن سلطان، حفظهم الله، حرصت على تطوير رؤية وأهداف ومعايير تحكيم الجائزة لتصبّ في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
ونوّه المشرف العام على جائزة مكة للتميز، بما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات الفائتة؛ الأمر الذي اتضح جليًّا في الأعمال التنافسية التي تَقَدّمت للجان التحكيم بالدورة السابقة؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مَواطن الإبداع لدى إنسان منطقة مكة المكرمة.
ودعا "الفالح" أبناء المنطقة للتقدم وترشيح أعمالهم بمختلف تخصصاتها؛ سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح؛ وذلك عن طريق إمارة منطقة مكة المكرمة أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة؛ مضيفًا أنه يمكن الترشيح أيضًا بزيارة موقع الجائزة الإلكتروني على الإنترنت؛ مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الأعمال متميزة تعكس تميز أبناء منطقة مكة المكرمة وريادة تجاربهم.
وأكد الدكتور "الفالح" أن الجائزة تحرص على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل الدافعة نحو الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والتنافس الشريف، الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج؛ مشيرًا إلى أن الجائزة منذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز؛ سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملًا جماعيًّا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,817
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,504
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,884
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,198

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة