الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من سيطرة الحوثي شرق الصفراء بالجوف

استعادت القوات كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الاثنين، مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء بين محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين, بعد معارك مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وتفصيلاً، قال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن المعارك انتهت بتحرير الجيش اليمني لمواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكن الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت بحوزة الميليشيا".

وأضاف المصدر أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف تجمعات وآليات للميليشيات في المنطقة، مما أسفر عن تدمير مدرعتين وسقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكن الجيش من أسر اثنين من عناصر الميليشيات، وأجبروا من تبقى منها على الفرار من المنطقة.