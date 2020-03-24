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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من سيطرة الحوثي شرق الصفراء بالجوف

استعادت القوات كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الاثنين، مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء بين محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين, بعد معارك مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وتفصيلاً، قال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن المعارك انتهت بتحرير الجيش اليمني لمواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكن الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت بحوزة الميليشيا".

وأضاف المصدر أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف تجمعات وآليات للميليشيات في المنطقة، مما أسفر عن تدمير مدرعتين وسقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكن الجيش من أسر اثنين من عناصر الميليشيات، وأجبروا من تبقى منها على الفرار من المنطقة.

اليمن الجيش الوطني اليمني المليشيا الحوثية الانقلابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من سيطرة الحوثي شرق الصفراء بالجوف
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الاثنين، مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء بين محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين, بعد معارك مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وتفصيلاً، قال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن المعارك انتهت بتحرير الجيش اليمني لمواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكن الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت بحوزة الميليشيا".

وأضاف المصدر أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف تجمعات وآليات للميليشيات في المنطقة، مما أسفر عن تدمير مدرعتين وسقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكن الجيش من أسر اثنين من عناصر الميليشيات، وأجبروا من تبقى منها على الفرار من المنطقة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:16 AM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:33 AM

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من سيطرة الحوثي شرق الصفراء بالجوف

استعادت القوات كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الاثنين، مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء بين محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين, بعد معارك مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وتفصيلاً، قال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن المعارك انتهت بتحرير الجيش اليمني لمواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكن الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت بحوزة الميليشيا".

وأضاف المصدر أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف تجمعات وآليات للميليشيات في المنطقة، مما أسفر عن تدمير مدرعتين وسقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكن الجيش من أسر اثنين من عناصر الميليشيات، وأجبروا من تبقى منها على الفرار من المنطقة.

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