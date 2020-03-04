رسميًّا.. شرطة الرياض: القبض على مجموعة سوريين تشاجروا في مقاطع فيديو متداولة

تَرَاوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.. جاءت نتيجة خلاف سابق بينهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هوياتهم، والقبض على "7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث"، وتَبَيّن أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضُبِط بحوزة أحدهم سلاح ناري من نوع مسدس غير مرخص، وتجري متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم في المشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل القبض على الجناة في تقرير سابق اليوم.