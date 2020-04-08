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"أدبي الإحساء" يستضيف محاضرة افتراضية للتوعية بفيروس كورونا

عبر تطبيق البيرسكوب وبث مباشر من حسابه على "تويتر"

يستضيف نادي الإحساء الأدبي مساء غد محاضرة افتراضية عبر تطبيق البيرسكوب، وبث مباشر من حساب النادي على "تويتر"؛ ضمن برامج النادي التي تصب في التوعية بفيروس كورونا.

وتتناول المحاضرة "انتقال فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) عبر الأغذية وعبوات التغليف؟ وكيف بالإمكان تعزيز المناعة طبيعياً عبر الأغذية؟"، ويتحدث في هذه المحاضرة كل من الباحث في سلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور وليد بن علي الجربوع، والمستشارة في قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سلوى علي البار.

يُذكر أن نادي الإحساء الأدبي يمارس نشاطه التوعوي منذ بدء جائحة كورونا عن بُعد؛ للإسهام في توعية أبناء المجتمع بخطورة الوضع ما لم يلتزم الجميع بالتوجيهات والقرارات التي تصدرها الجهات المسؤولة.

نادي الأحساء الأدبي

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي الإحساء" يستضيف محاضرة افتراضية للتوعية بفيروس كورونا
سبق

يستضيف نادي الإحساء الأدبي مساء غد محاضرة افتراضية عبر تطبيق البيرسكوب، وبث مباشر من حساب النادي على "تويتر"؛ ضمن برامج النادي التي تصب في التوعية بفيروس كورونا.

وتتناول المحاضرة "انتقال فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) عبر الأغذية وعبوات التغليف؟ وكيف بالإمكان تعزيز المناعة طبيعياً عبر الأغذية؟"، ويتحدث في هذه المحاضرة كل من الباحث في سلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور وليد بن علي الجربوع، والمستشارة في قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سلوى علي البار.

يُذكر أن نادي الإحساء الأدبي يمارس نشاطه التوعوي منذ بدء جائحة كورونا عن بُعد؛ للإسهام في توعية أبناء المجتمع بخطورة الوضع ما لم يلتزم الجميع بالتوجيهات والقرارات التي تصدرها الجهات المسؤولة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
02:38 PM

"أدبي الإحساء" يستضيف محاضرة افتراضية للتوعية بفيروس كورونا

عبر تطبيق البيرسكوب وبث مباشر من حسابه على "تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يستضيف نادي الإحساء الأدبي مساء غد محاضرة افتراضية عبر تطبيق البيرسكوب، وبث مباشر من حساب النادي على "تويتر"؛ ضمن برامج النادي التي تصب في التوعية بفيروس كورونا.

وتتناول المحاضرة "انتقال فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) عبر الأغذية وعبوات التغليف؟ وكيف بالإمكان تعزيز المناعة طبيعياً عبر الأغذية؟"، ويتحدث في هذه المحاضرة كل من الباحث في سلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور وليد بن علي الجربوع، والمستشارة في قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سلوى علي البار.

يُذكر أن نادي الإحساء الأدبي يمارس نشاطه التوعوي منذ بدء جائحة كورونا عن بُعد؛ للإسهام في توعية أبناء المجتمع بخطورة الوضع ما لم يلتزم الجميع بالتوجيهات والقرارات التي تصدرها الجهات المسؤولة.

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