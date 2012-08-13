"ليكيما" الرهيب يضرب الصين بقوة.. ويرفع عدد القتلى

بعد أن تسبب في إجلاء مليون شخص على الأقل

أفادت السلطات الصينية، الثلاثاء، بأن حصيلة الإعصار "ليكيما"، الذي يضرب شرق البلاد، ارتفعت إلى 49 قتيلًا و21 مفقودًا؛ وذلك بعد 3 أيام من دخوله البر الصيني.

وارتفعت حصيلة الضحايا في الوقت الذي يواصل فيه الإعصار، الأقوى هذا الموسم، تقدمه في البر الصيني باتجاه الشمال؛ بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات، الأحد، قد أفادت بمقتل 32 شخصًا وفقدان 16 آخرين.

وتم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الإعصار، نُقل أكثر من 110 آلاف منهم إلى ملاجئ.

ووفق "سكاي نيوز"، أدى "ليكيما" إلى اضطرابات شديدة في حركة المواصلات؛ لا سيما في منطقة شانغهاي المكتظة بالسكان.

وتسبب الإعصار في أضرار مادية جسيمة، قدرت السلطات قيمتها لغاية الساعة بحوالى 26 مليار يوان (3.3 مليار يورو).

وبعدما اجتاح جزيرة تايوان، دخل "ليكيما" البر الصيني من السواحل القريبة لمدينة ونلينغ قبيل الساعة 2:00 السبت (18:00 بتوقيت غرينيتش الجمعة)، ترافقه رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة.