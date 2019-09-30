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محافظ العيدابي يتفقد طرق المحافظة ويجتمع بمسؤولي الطرق

عقد اجتماعاً ناقش معوقات تنفيذ المشاريع وما وصلت إليه

تفقد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة، وذلك صباح اليوم، يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومدير عام متابعة المشاريع بإمارة منطقة جازان محمد اللغبي، ورئيس بلدية العيدابي جبران مناع.

شملت الجولة: طريق غطط، وطريق ريع مصيدة، وطريق جبل صماد، وطريق المشعرين، وكذلك تقاطع طرق العيدابي عيبان العارضة هروب، حيث وقف على المشاريع، واستمع إلى شرح مفصل عن كل مشروع من المهندسين المشرفين عليها.

وعقد محافظ العيدابي عبدالله الظافري، اجتماعاً في المركز الحضاري بالمحافظة، ضم كلاً من: مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، ومدير عام متابعة المشاريع بمنطقة جازان، ورئيس بلدية العيدابي، ومشايخ قبائل بلغازي، ورئيس المجلس البلدي، واعضاء المجلسين البلدي والمحلي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وما وصلت إليه حتى الوقت الحالي، وما يخص وسط المحافظة من توسيع الطريق العام، وكذلك دعم الفرقة الثانية عشرة ببلغازي.

وفي نهاية الاجتماع؛ أكد محافظ العيدابي، أن مثل تلك الجولات والاجتماعات مع مختلف الإدارات المعنية، تأتي بناءً على حرص وتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

كما قدم شكره لمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، ومدير عام متابعة المشاريع بإمارة منطقة جازان، على زيارتهما للمحافظة، والاطلاع على مشاريعها، مبيناً أن الجولة بداية لجولات مماثلة، سيقوم بها مدير عام متابعة المشاريع والخدمات بالإمارة، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة، لكافة المحافظات الجبلية، بناء على توجيه كريم من أمير المنطقة بالنيابة، للوقوف على كافة مشاريع وزارة النقل الجاري تنفيذها.

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محافظ العيدابي يتفقد طرق المحافظة ويجتمع بمسؤولي الطرق
سبق

تفقد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة، وذلك صباح اليوم، يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومدير عام متابعة المشاريع بإمارة منطقة جازان محمد اللغبي، ورئيس بلدية العيدابي جبران مناع.

شملت الجولة: طريق غطط، وطريق ريع مصيدة، وطريق جبل صماد، وطريق المشعرين، وكذلك تقاطع طرق العيدابي عيبان العارضة هروب، حيث وقف على المشاريع، واستمع إلى شرح مفصل عن كل مشروع من المهندسين المشرفين عليها.

وعقد محافظ العيدابي عبدالله الظافري، اجتماعاً في المركز الحضاري بالمحافظة، ضم كلاً من: مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، ومدير عام متابعة المشاريع بمنطقة جازان، ورئيس بلدية العيدابي، ومشايخ قبائل بلغازي، ورئيس المجلس البلدي، واعضاء المجلسين البلدي والمحلي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وما وصلت إليه حتى الوقت الحالي، وما يخص وسط المحافظة من توسيع الطريق العام، وكذلك دعم الفرقة الثانية عشرة ببلغازي.

وفي نهاية الاجتماع؛ أكد محافظ العيدابي، أن مثل تلك الجولات والاجتماعات مع مختلف الإدارات المعنية، تأتي بناءً على حرص وتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

كما قدم شكره لمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، ومدير عام متابعة المشاريع بإمارة منطقة جازان، على زيارتهما للمحافظة، والاطلاع على مشاريعها، مبيناً أن الجولة بداية لجولات مماثلة، سيقوم بها مدير عام متابعة المشاريع والخدمات بالإمارة، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة، لكافة المحافظات الجبلية، بناء على توجيه كريم من أمير المنطقة بالنيابة، للوقوف على كافة مشاريع وزارة النقل الجاري تنفيذها.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
10:51 PM

محافظ العيدابي يتفقد طرق المحافظة ويجتمع بمسؤولي الطرق

عقد اجتماعاً ناقش معوقات تنفيذ المشاريع وما وصلت إليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة، وذلك صباح اليوم، يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومدير عام متابعة المشاريع بإمارة منطقة جازان محمد اللغبي، ورئيس بلدية العيدابي جبران مناع.

شملت الجولة: طريق غطط، وطريق ريع مصيدة، وطريق جبل صماد، وطريق المشعرين، وكذلك تقاطع طرق العيدابي عيبان العارضة هروب، حيث وقف على المشاريع، واستمع إلى شرح مفصل عن كل مشروع من المهندسين المشرفين عليها.

وعقد محافظ العيدابي عبدالله الظافري، اجتماعاً في المركز الحضاري بالمحافظة، ضم كلاً من: مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، ومدير عام متابعة المشاريع بمنطقة جازان، ورئيس بلدية العيدابي، ومشايخ قبائل بلغازي، ورئيس المجلس البلدي، واعضاء المجلسين البلدي والمحلي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وما وصلت إليه حتى الوقت الحالي، وما يخص وسط المحافظة من توسيع الطريق العام، وكذلك دعم الفرقة الثانية عشرة ببلغازي.

وفي نهاية الاجتماع؛ أكد محافظ العيدابي، أن مثل تلك الجولات والاجتماعات مع مختلف الإدارات المعنية، تأتي بناءً على حرص وتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

كما قدم شكره لمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، ومدير عام متابعة المشاريع بإمارة منطقة جازان، على زيارتهما للمحافظة، والاطلاع على مشاريعها، مبيناً أن الجولة بداية لجولات مماثلة، سيقوم بها مدير عام متابعة المشاريع والخدمات بالإمارة، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة، لكافة المحافظات الجبلية، بناء على توجيه كريم من أمير المنطقة بالنيابة، للوقوف على كافة مشاريع وزارة النقل الجاري تنفيذها.

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