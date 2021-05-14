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"الخطوط القطرية" تسرّح 20% من عامليها

"الباكر" قال: الشركة لا تملك بديلاً آخر

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أن الشركة ستسرّح ما يقرب من 20 بالمائة من قوة العمل بها، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر، بحسب ما أرودت "رويترز" اليوم الخميس.

وذكر "الباكر" في مقابلة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الخفض قرار شديد الصعوبة، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك بديلاً آخر.

وأشارت "رويترز" في الخامس من مايو، استناداً إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني، إلى أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46 ألفاً و684 موظفاً في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس 2019.

فيروس كورونا الجديد

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"الخطوط القطرية" تسرّح 20% من عامليها
سبق

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أن الشركة ستسرّح ما يقرب من 20 بالمائة من قوة العمل بها، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر، بحسب ما أرودت "رويترز" اليوم الخميس.

وذكر "الباكر" في مقابلة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الخفض قرار شديد الصعوبة، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك بديلاً آخر.

وأشارت "رويترز" في الخامس من مايو، استناداً إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني، إلى أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46 ألفاً و684 موظفاً في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس 2019.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:52 PM

"الخطوط القطرية" تسرّح 20% من عامليها

"الباكر" قال: الشركة لا تملك بديلاً آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أن الشركة ستسرّح ما يقرب من 20 بالمائة من قوة العمل بها، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر، بحسب ما أرودت "رويترز" اليوم الخميس.

وذكر "الباكر" في مقابلة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الخفض قرار شديد الصعوبة، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك بديلاً آخر.

وأشارت "رويترز" في الخامس من مايو، استناداً إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني، إلى أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46 ألفاً و684 موظفاً في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس 2019.

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