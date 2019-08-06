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"أنيلكا" من ندوة الحج الكبرى: أتمنى أن نقتدي برسولنا في مكارم الأخلاق

الإعلامية الفرنسية مجورجياديسا: أحاول أن أنشر الإسلام الحقيقي بمجتمعي

عُقدت اليوم الجلسة الثانية ضمن فعاليات ندوة الحج الكبرى تحت عنوان "أبواب الهداية للإسلام".

وشارك في الجلسة الحوارية كل من: الدكتور راتب جنيد، والدكتور يوسف أستيس، واللاعب نيكولا سيبستيان أنيلكا، وميلاني جورجياديسا وتَرَأّسها خالد أحمد يوسف الهاجري.

وقال لاعب منتخب فرنسا السابق نيكولا سيبستيان أنيلكا: أتمنى أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق وحب الغير، والحمد لله الذي هداني إلى نعمة الإسلام.

من ناحيتها، قالت الإعلامية الفرنسية ميلاني جورجياديسا: بعد إعلان إسلامي وتأثري بالدين الإسلامي، أحاول الآن أن أنشر الإسلام الحقيقي بين أفراد مجتمعي في فرنسا، وأن أصحح اعتقاداتهم الخاطئة التي يتعلمونها من بعض وسائل الإعلام.

بدوره، قال الدكتور راتب جنيد رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية: من اللازم أن نمثل الإسلام بأخلاقنا، ونعكس رسالة السلام التي يحملها الدين الإسلامي.

وقال الداعية الإسلامي بالولايات المتحدة الدكتور يوسف أستيس: قررتُ أن أسلم بعد أن تأثرت بأخلاق مسلم تعرفت عليه، ورأيت فيه سماحة الإسلام وحبه لعمل الخير؛ لذلك من المهم أن نمثل الإسلام بأفعالنا وأقوالنا.

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"أنيلكا" من ندوة الحج الكبرى: أتمنى أن نقتدي برسولنا في مكارم الأخلاق
سبق

عُقدت اليوم الجلسة الثانية ضمن فعاليات ندوة الحج الكبرى تحت عنوان "أبواب الهداية للإسلام".

وشارك في الجلسة الحوارية كل من: الدكتور راتب جنيد، والدكتور يوسف أستيس، واللاعب نيكولا سيبستيان أنيلكا، وميلاني جورجياديسا وتَرَأّسها خالد أحمد يوسف الهاجري.

وقال لاعب منتخب فرنسا السابق نيكولا سيبستيان أنيلكا: أتمنى أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق وحب الغير، والحمد لله الذي هداني إلى نعمة الإسلام.

من ناحيتها، قالت الإعلامية الفرنسية ميلاني جورجياديسا: بعد إعلان إسلامي وتأثري بالدين الإسلامي، أحاول الآن أن أنشر الإسلام الحقيقي بين أفراد مجتمعي في فرنسا، وأن أصحح اعتقاداتهم الخاطئة التي يتعلمونها من بعض وسائل الإعلام.

بدوره، قال الدكتور راتب جنيد رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية: من اللازم أن نمثل الإسلام بأخلاقنا، ونعكس رسالة السلام التي يحملها الدين الإسلامي.

وقال الداعية الإسلامي بالولايات المتحدة الدكتور يوسف أستيس: قررتُ أن أسلم بعد أن تأثرت بأخلاق مسلم تعرفت عليه، ورأيت فيه سماحة الإسلام وحبه لعمل الخير؛ لذلك من المهم أن نمثل الإسلام بأفعالنا وأقوالنا.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
02:10 PM

"أنيلكا" من ندوة الحج الكبرى: أتمنى أن نقتدي برسولنا في مكارم الأخلاق

الإعلامية الفرنسية مجورجياديسا: أحاول أن أنشر الإسلام الحقيقي بمجتمعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عُقدت اليوم الجلسة الثانية ضمن فعاليات ندوة الحج الكبرى تحت عنوان "أبواب الهداية للإسلام".

وشارك في الجلسة الحوارية كل من: الدكتور راتب جنيد، والدكتور يوسف أستيس، واللاعب نيكولا سيبستيان أنيلكا، وميلاني جورجياديسا وتَرَأّسها خالد أحمد يوسف الهاجري.

وقال لاعب منتخب فرنسا السابق نيكولا سيبستيان أنيلكا: أتمنى أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق وحب الغير، والحمد لله الذي هداني إلى نعمة الإسلام.

من ناحيتها، قالت الإعلامية الفرنسية ميلاني جورجياديسا: بعد إعلان إسلامي وتأثري بالدين الإسلامي، أحاول الآن أن أنشر الإسلام الحقيقي بين أفراد مجتمعي في فرنسا، وأن أصحح اعتقاداتهم الخاطئة التي يتعلمونها من بعض وسائل الإعلام.

بدوره، قال الدكتور راتب جنيد رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية: من اللازم أن نمثل الإسلام بأخلاقنا، ونعكس رسالة السلام التي يحملها الدين الإسلامي.

وقال الداعية الإسلامي بالولايات المتحدة الدكتور يوسف أستيس: قررتُ أن أسلم بعد أن تأثرت بأخلاق مسلم تعرفت عليه، ورأيت فيه سماحة الإسلام وحبه لعمل الخير؛ لذلك من المهم أن نمثل الإسلام بأفعالنا وأقوالنا.

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