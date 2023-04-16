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أمير الشمالية يطلق إلكترونيًّا فعاليات الحملة التوعوية "سلامتك بمنزلك غايتنا"

في إطار العمل الاحترازي والوقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19"

أطلق اليوم أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلكترونيًّا عبر الاتصال المرئي فعاليات الحملة التوعوية بأهمية السلامة المنزلية التي ينظمها الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" خلال فترة منع التجول؛ وذلك في إطار العمل الوقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتشديد على أهمية توافُر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار.

كما تتضمن الحملة التشديد على أهمية توفير وسائل السلامة ككاشف الدخان، وطفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والاهتمام بوضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر.

وتحذر الحملة من مخاطر الكهرباء، وشواحن الجوال، ومخاطر الغاز، وأهمية إغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي.

وأكد دعم إمارة المنطقة لهذه الحملة التوعوية المهمة، داعيًا المواطنين والمقيمين للتقيد بوسائل السلامة الوقائية في منازلهم ومركباتهم، وإرشاد الأطفال للاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية، وعدم التعرُّض للمخاطر المحتملة. متمنيًا التوفيق للجميع، وموجهًا شكره للمديرية العامة للدفاع المدني؛ لما تقوم به من دور مهم في حماية المجتمع وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

الحدود الشمالية أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد الدفاع المدني منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشمالية يطلق إلكترونيًّا فعاليات الحملة التوعوية "سلامتك بمنزلك غايتنا"
سبق

أطلق اليوم أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلكترونيًّا عبر الاتصال المرئي فعاليات الحملة التوعوية بأهمية السلامة المنزلية التي ينظمها الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" خلال فترة منع التجول؛ وذلك في إطار العمل الوقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتشديد على أهمية توافُر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار.

كما تتضمن الحملة التشديد على أهمية توفير وسائل السلامة ككاشف الدخان، وطفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والاهتمام بوضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر.

وتحذر الحملة من مخاطر الكهرباء، وشواحن الجوال، ومخاطر الغاز، وأهمية إغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي.

وأكد دعم إمارة المنطقة لهذه الحملة التوعوية المهمة، داعيًا المواطنين والمقيمين للتقيد بوسائل السلامة الوقائية في منازلهم ومركباتهم، وإرشاد الأطفال للاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية، وعدم التعرُّض للمخاطر المحتملة. متمنيًا التوفيق للجميع، وموجهًا شكره للمديرية العامة للدفاع المدني؛ لما تقوم به من دور مهم في حماية المجتمع وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:50 PM

أمير الشمالية يطلق إلكترونيًّا فعاليات الحملة التوعوية "سلامتك بمنزلك غايتنا"

في إطار العمل الاحترازي والوقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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أطلق اليوم أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلكترونيًّا عبر الاتصال المرئي فعاليات الحملة التوعوية بأهمية السلامة المنزلية التي ينظمها الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" خلال فترة منع التجول؛ وذلك في إطار العمل الوقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتشديد على أهمية توافُر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار.

كما تتضمن الحملة التشديد على أهمية توفير وسائل السلامة ككاشف الدخان، وطفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والاهتمام بوضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر.

وتحذر الحملة من مخاطر الكهرباء، وشواحن الجوال، ومخاطر الغاز، وأهمية إغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي.

وأكد دعم إمارة المنطقة لهذه الحملة التوعوية المهمة، داعيًا المواطنين والمقيمين للتقيد بوسائل السلامة الوقائية في منازلهم ومركباتهم، وإرشاد الأطفال للاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية، وعدم التعرُّض للمخاطر المحتملة. متمنيًا التوفيق للجميع، وموجهًا شكره للمديرية العامة للدفاع المدني؛ لما تقوم به من دور مهم في حماية المجتمع وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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