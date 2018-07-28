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"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

اللحيدان يدعو لاعتماد المخططات للتجزئة من قبل الشؤون البلدية

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها لاحظت مؤخرًا وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد، عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، أن تلك الخطوة تعدُّ مخالفةً للضوابط المعتمدة للتجزئة بقرار مجلس الوزراء رقم "119" وتاريخ 19/ 4/ 1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهاب اللحيدان بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، كما دعا إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها لاحظت مؤخرًا وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد، عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، أن تلك الخطوة تعدُّ مخالفةً للضوابط المعتمدة للتجزئة بقرار مجلس الوزراء رقم "119" وتاريخ 19/ 4/ 1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهاب اللحيدان بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، كما دعا إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:59 PM

"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

اللحيدان يدعو لاعتماد المخططات للتجزئة من قبل الشؤون البلدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها لاحظت مؤخرًا وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد، عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، أن تلك الخطوة تعدُّ مخالفةً للضوابط المعتمدة للتجزئة بقرار مجلس الوزراء رقم "119" وتاريخ 19/ 4/ 1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهاب اللحيدان بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، كما دعا إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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