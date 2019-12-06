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العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة

بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019م؛ 2,243 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 756 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 149 مراجعًا، وعيادة التحصين 48 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 278 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 885 شخصًا، وعيادات الولادة 12 حالة، وقسم النساء والولادة 418 امرأة، والفريق المتنقل 466 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ2,142 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3,525 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 17 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,018 مريضًا.

العيادات الطبية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محافظة الحديدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019م؛ 2,243 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 756 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 149 مراجعًا، وعيادة التحصين 48 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 278 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 885 شخصًا، وعيادات الولادة 12 حالة، وقسم النساء والولادة 418 امرأة، والفريق المتنقل 466 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ2,142 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3,525 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 17 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,018 مريضًا.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
04:31 PM

العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة

بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019م؛ 2,243 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 756 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 149 مراجعًا، وعيادة التحصين 48 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 278 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 885 شخصًا، وعيادات الولادة 12 حالة، وقسم النساء والولادة 418 امرأة، والفريق المتنقل 466 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ2,142 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3,525 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 17 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,018 مريضًا.

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