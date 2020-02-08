تقرير فرنسي: "الصحراء الممتدة والجبال" في المملكة هي إجابة "رقم 18" في السياحة العالمية

شملت القائمة أمريكا والهند ومصر وغانا

نشر تقرير في مجلة "فانيتي فير"، وهي من أشهر المطبوعات المتخصصة في الفن والسياحة والثقافة بفرنسا قائمة أفضل الوجهات السياحية لعام 2020 استناداً إلى تقرير لشركة "موند دي فوياج" الرائدة في مجال السفر والمتخصصة في اختيار أفضل الوجهات السياحية.

ووضع التقرير المملكة العربية السعودية في المركز 18 بسبب صحرائها الممتدة وأسرارها وجبالها المذهلة، متوقعاً أن تتصدر السياحة السعودية مركزاً متقدماً في السنوات القادمة.

وشملت القائمة مصر في المرتبة الرابعة للوجهات المفضلة، موضحة أنه من القاهرة إلى بحيرة ناصر في أسوان يمكن للسائح الفرنسي الاستمتاع بجمال الطبيعة المصرية، وجاءت تركيا في المرتبة السابعة، ثم المملكة المغربية ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية التي ينصح بزيارتها خلال سنة 2020 وخاصة مدن: مراكش، وفاس، والصويرة.

وشملت القائمة النرويج التي تزخر بطبيعة جاذبة للسائح الفرنسي، وجاءت أيضاً دولة ساو تومي وبرينسيبي الإفريقية، والتي تحتوي على البراكين الخامدة وأشجار الكاكاو البرية، والمكسيك بطابعها الخاص ومناطقها التي تتسم بطبيعة ساحرة، إلى جانب إيطاليا ومنطقة التبت ضمن القائمة المفضلة للفرنسيين في 2020 المشهورة بالمرتفعات والمناظر الطبيعية والبدو الرحل، والبرازيل وخاصة أوليندا بأزقتها المنحدرة، والمرتبة التاسعة للولايات المتحدة وخاصة واشنطن العاصمة، والهند ضمن القائمة وتحديداً مدينة حيدر أباد المعروفة بالطابع الإمبراطوري، وغانا.