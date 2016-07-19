النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجدعان" يرأس وفد المملكة باجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بفيينا

ناقش التقرير السنوي لعام 2018 والإستراتيجية الجديدة لتحقيق الاستدامة

رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك بالاجتماع الوزاري السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم أمس الخميس 15 ذي القعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو 2019م.

وتفصيلًا: تضمَّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للصندوق لعام 2018م، وإقرار البيانات المالية للعام المالي 2018م، وبرنامج الإقراض الذي سيقدمه الصندوق عام 2020م. كما ناقش الاجتماع إستراتيجية الصندوق الجديدة لتحقيق الاستدامة المالية.

وتعد المملكة أكبر عضو مساهم في صندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي أنشئ عام 1976م بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمساعدة الدول الفقيرة منخفضة الدخل على زيادة نموها الاقتصادي والاجتماعي.

ويقدم (أوفيد) التمويل بشروط ميسرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية؛ مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم.

ويسهم أيضًا في تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة، وقد استفاد من مساعدات الصندوق المالية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجدعان" يرأس وفد المملكة باجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بفيينا
سبق

رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك بالاجتماع الوزاري السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم أمس الخميس 15 ذي القعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو 2019م.

وتفصيلًا: تضمَّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للصندوق لعام 2018م، وإقرار البيانات المالية للعام المالي 2018م، وبرنامج الإقراض الذي سيقدمه الصندوق عام 2020م. كما ناقش الاجتماع إستراتيجية الصندوق الجديدة لتحقيق الاستدامة المالية.

وتعد المملكة أكبر عضو مساهم في صندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي أنشئ عام 1976م بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمساعدة الدول الفقيرة منخفضة الدخل على زيادة نموها الاقتصادي والاجتماعي.

ويقدم (أوفيد) التمويل بشروط ميسرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية؛ مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم.

ويسهم أيضًا في تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة، وقد استفاد من مساعدات الصندوق المالية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
08:59 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
11:27 PM

"الجدعان" يرأس وفد المملكة باجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بفيينا

ناقش التقرير السنوي لعام 2018 والإستراتيجية الجديدة لتحقيق الاستدامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - فيينا
1
1,911

رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك بالاجتماع الوزاري السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم أمس الخميس 15 ذي القعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو 2019م.

وتفصيلًا: تضمَّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للصندوق لعام 2018م، وإقرار البيانات المالية للعام المالي 2018م، وبرنامج الإقراض الذي سيقدمه الصندوق عام 2020م. كما ناقش الاجتماع إستراتيجية الصندوق الجديدة لتحقيق الاستدامة المالية.

وتعد المملكة أكبر عضو مساهم في صندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي أنشئ عام 1976م بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمساعدة الدول الفقيرة منخفضة الدخل على زيادة نموها الاقتصادي والاجتماعي.

ويقدم (أوفيد) التمويل بشروط ميسرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية؛ مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم.

ويسهم أيضًا في تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة، وقد استفاد من مساعدات الصندوق المالية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,681
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,173
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,030
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,080

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة