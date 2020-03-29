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"أزمة كورونا" تفيض بقريحة الجامعات بأعذب الشعر وأجزله

ما كلَّ عزْمٌ للولاةِ وشعبِهم فبعزْمِهم صار الخريفُ ربيعا

غردت الجامعات السعودية بأبيات شعرية وطنية ولم تخل هذه الأبيات من الشوق لقاعات التعليم، وقامت بنشرها عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكسرت بذلك الروتين السائد للحسابات الرسمية التي كانت تقتصر على الأخبار وفعاليات الجامعات.

وجذبت هذه التغريدات عشاق الشعر الفصيح والأدب حيث تقوم كل جامعة بتأليف أبيات شعرية عن طريق أحد أعضائها وتطلب من الجامعة الأخرى الرد عليها، "سبق" رصدت بعضاً من هذه التغريدات، فيما تجدر الإشارة أن الجامعات السعودية استمرت وبكفاءة عالية بالعملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد وحققت نجاحاً كبيراً.

جامعة سطام:

رغمَ البِعادِ سنجتازُ الميادينا

تعليمُنا خَلْف شاشاتٍ تُؤاخينا

هذي حروفٌ لكم بالودِّ عاطرة

سَطَّامُ جامعتي تُهدي الرياحينا

طلابُنا أبدعوا في كلِّ مُعْتركٍ

واليوم إبداعُهم بالعلمِ يُذكينا

سنختمُ العامَ والأفراحُ تغمرُنا

مع النجاحِ شفاءٌ عمَّ وادينا

جامعة تبوك:

هزّنا الشوقُ للقا في علومٍ

بيقينٍ وهمّةٍ واحتشادِ

ربِّ فاحفظْ على البلادِ قواها

في الملماتِ والخطوبِ الشدادِ

وأدمْ هذهِ البلادَ رداءً

محكمَ النسجِ رغمَ أنفِ الأعادي

جامعة الحدود الشمالية:

آلاءُ مجدِكَ وحدةٌ وطموحُ

وغِناكَ غيثٌ بالغرامِ يبوحُ

وطنَ الحضارةِ والمسرَّةِ فلتَدُمْ

أضواءَ فجرٍ باليقينِ يلوحُ

إنَّا هنا أنصارُ بَذْلِكَ عُدَّةٌ

زمنَ النَّوائبِ للمآثرِ روحُ

إيمانُنا ويقينُنا وولاؤُنا

مِسكٌ ولذَّةُ موردٍ وشروحُ

جامعة حفر الباطن:

وطني الأغرّ تكاتفتْ أعضاؤُهُ

وتسنَّمتْ حينَ النداءِ سريعا

فالأرضُ كانت من منابرِ علمِهم

واليومَ شادوا في السماءِ فروعا

من محنةٍ نشرَ الإلهُ ضياءَنا

والليلُ أنجبَ أنْجماً وسطوعا

ما كلَّ عزْمٌ للولاةِ وشعبِهم

فبعزْمِهم صار الخريفُ ربيعا

جامعة طيبة:

دعانا المليك فقُلنَا له

إِليك استَجبنا بِكُلِ افتخَار

فنحن له سيفُهُ باليمين

ونحن لهُ دِرعُهُ باليسَار

يسيرُ بنهج الرسول الكريم

بشعب له همةُ الانتصار

فعينُ سهيرة تحمي الوطن

وأيدي مهندس تبني الديار

ومشرط طب يداوي الجروح

وعلم هنا دائم الانتشار

جامعة الملك فيصل:

على البعد (سلمانَ العطاء) صروحنا

غدت لشعاع العلم شمساً ومشرقا

هتفنا لكم حُباً، وسمعاً، وطاعة

فألهمتنا بالعزم مجداً مُحلقا

وللرؤية الأسمى (محمد) قادنا

نحقق آمالاً، ونستشرف الأفقا

و"فيصل" في روح "الحسا" نخلة

سمت عطاء، وإيمانا، وعهدا موثقا

جامعة بيشة :

أبيشـة ليس يألفـك الخمولُ

ولا يغشــاك مادمنـا الذبولُ

تفيأك الجلال فصـرت مغـنىً

على أرجـاء مجدك نستطيـلُ

نسـارع للعلــوم فليـس يـثني

عزائمَنا من الخَطْـب الجليلُ

لأنَّـــا مــن بـــــلاد عـــز فيــها

جـــدودٌ، فالفـلاح لــنا دليــلُ

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أزمة كورونا" تفيض بقريحة الجامعات بأعذب الشعر وأجزله
سبق

غردت الجامعات السعودية بأبيات شعرية وطنية ولم تخل هذه الأبيات من الشوق لقاعات التعليم، وقامت بنشرها عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكسرت بذلك الروتين السائد للحسابات الرسمية التي كانت تقتصر على الأخبار وفعاليات الجامعات.

وجذبت هذه التغريدات عشاق الشعر الفصيح والأدب حيث تقوم كل جامعة بتأليف أبيات شعرية عن طريق أحد أعضائها وتطلب من الجامعة الأخرى الرد عليها، "سبق" رصدت بعضاً من هذه التغريدات، فيما تجدر الإشارة أن الجامعات السعودية استمرت وبكفاءة عالية بالعملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد وحققت نجاحاً كبيراً.

جامعة سطام:

رغمَ البِعادِ سنجتازُ الميادينا

تعليمُنا خَلْف شاشاتٍ تُؤاخينا

هذي حروفٌ لكم بالودِّ عاطرة

سَطَّامُ جامعتي تُهدي الرياحينا

طلابُنا أبدعوا في كلِّ مُعْتركٍ

واليوم إبداعُهم بالعلمِ يُذكينا

سنختمُ العامَ والأفراحُ تغمرُنا

مع النجاحِ شفاءٌ عمَّ وادينا

جامعة تبوك:

هزّنا الشوقُ للقا في علومٍ

بيقينٍ وهمّةٍ واحتشادِ

ربِّ فاحفظْ على البلادِ قواها

في الملماتِ والخطوبِ الشدادِ

وأدمْ هذهِ البلادَ رداءً

محكمَ النسجِ رغمَ أنفِ الأعادي

جامعة الحدود الشمالية:

آلاءُ مجدِكَ وحدةٌ وطموحُ

وغِناكَ غيثٌ بالغرامِ يبوحُ

وطنَ الحضارةِ والمسرَّةِ فلتَدُمْ

أضواءَ فجرٍ باليقينِ يلوحُ

إنَّا هنا أنصارُ بَذْلِكَ عُدَّةٌ

زمنَ النَّوائبِ للمآثرِ روحُ

إيمانُنا ويقينُنا وولاؤُنا

مِسكٌ ولذَّةُ موردٍ وشروحُ

جامعة حفر الباطن:

وطني الأغرّ تكاتفتْ أعضاؤُهُ

وتسنَّمتْ حينَ النداءِ سريعا

فالأرضُ كانت من منابرِ علمِهم

واليومَ شادوا في السماءِ فروعا

من محنةٍ نشرَ الإلهُ ضياءَنا

والليلُ أنجبَ أنْجماً وسطوعا

ما كلَّ عزْمٌ للولاةِ وشعبِهم

فبعزْمِهم صار الخريفُ ربيعا

جامعة طيبة:

دعانا المليك فقُلنَا له

إِليك استَجبنا بِكُلِ افتخَار

فنحن له سيفُهُ باليمين

ونحن لهُ دِرعُهُ باليسَار

يسيرُ بنهج الرسول الكريم

بشعب له همةُ الانتصار

فعينُ سهيرة تحمي الوطن

وأيدي مهندس تبني الديار

ومشرط طب يداوي الجروح

وعلم هنا دائم الانتشار

جامعة الملك فيصل:

على البعد (سلمانَ العطاء) صروحنا

غدت لشعاع العلم شمساً ومشرقا

هتفنا لكم حُباً، وسمعاً، وطاعة

فألهمتنا بالعزم مجداً مُحلقا

وللرؤية الأسمى (محمد) قادنا

نحقق آمالاً، ونستشرف الأفقا

و"فيصل" في روح "الحسا" نخلة

سمت عطاء، وإيمانا، وعهدا موثقا

جامعة بيشة :

أبيشـة ليس يألفـك الخمولُ

ولا يغشــاك مادمنـا الذبولُ

تفيأك الجلال فصـرت مغـنىً

على أرجـاء مجدك نستطيـلُ

نسـارع للعلــوم فليـس يـثني

عزائمَنا من الخَطْـب الجليلُ

لأنَّـــا مــن بـــــلاد عـــز فيــها

جـــدودٌ، فالفـلاح لــنا دليــلُ

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:37 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:29 AM

"أزمة كورونا" تفيض بقريحة الجامعات بأعذب الشعر وأجزله

ما كلَّ عزْمٌ للولاةِ وشعبِهم فبعزْمِهم صار الخريفُ ربيعا

A A A
بدر الجبل - تبوك
3
3,225

غردت الجامعات السعودية بأبيات شعرية وطنية ولم تخل هذه الأبيات من الشوق لقاعات التعليم، وقامت بنشرها عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكسرت بذلك الروتين السائد للحسابات الرسمية التي كانت تقتصر على الأخبار وفعاليات الجامعات.

وجذبت هذه التغريدات عشاق الشعر الفصيح والأدب حيث تقوم كل جامعة بتأليف أبيات شعرية عن طريق أحد أعضائها وتطلب من الجامعة الأخرى الرد عليها، "سبق" رصدت بعضاً من هذه التغريدات، فيما تجدر الإشارة أن الجامعات السعودية استمرت وبكفاءة عالية بالعملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد وحققت نجاحاً كبيراً.

جامعة سطام:

رغمَ البِعادِ سنجتازُ الميادينا

تعليمُنا خَلْف شاشاتٍ تُؤاخينا

هذي حروفٌ لكم بالودِّ عاطرة

سَطَّامُ جامعتي تُهدي الرياحينا

طلابُنا أبدعوا في كلِّ مُعْتركٍ

واليوم إبداعُهم بالعلمِ يُذكينا

سنختمُ العامَ والأفراحُ تغمرُنا

مع النجاحِ شفاءٌ عمَّ وادينا

جامعة تبوك:

هزّنا الشوقُ للقا في علومٍ

بيقينٍ وهمّةٍ واحتشادِ

ربِّ فاحفظْ على البلادِ قواها

في الملماتِ والخطوبِ الشدادِ

وأدمْ هذهِ البلادَ رداءً

محكمَ النسجِ رغمَ أنفِ الأعادي

جامعة الحدود الشمالية:

آلاءُ مجدِكَ وحدةٌ وطموحُ

وغِناكَ غيثٌ بالغرامِ يبوحُ

وطنَ الحضارةِ والمسرَّةِ فلتَدُمْ

أضواءَ فجرٍ باليقينِ يلوحُ

إنَّا هنا أنصارُ بَذْلِكَ عُدَّةٌ

زمنَ النَّوائبِ للمآثرِ روحُ

إيمانُنا ويقينُنا وولاؤُنا

مِسكٌ ولذَّةُ موردٍ وشروحُ

جامعة حفر الباطن:

وطني الأغرّ تكاتفتْ أعضاؤُهُ

وتسنَّمتْ حينَ النداءِ سريعا

فالأرضُ كانت من منابرِ علمِهم

واليومَ شادوا في السماءِ فروعا

من محنةٍ نشرَ الإلهُ ضياءَنا

والليلُ أنجبَ أنْجماً وسطوعا

ما كلَّ عزْمٌ للولاةِ وشعبِهم

فبعزْمِهم صار الخريفُ ربيعا

جامعة طيبة:

دعانا المليك فقُلنَا له

إِليك استَجبنا بِكُلِ افتخَار

فنحن له سيفُهُ باليمين

ونحن لهُ دِرعُهُ باليسَار

يسيرُ بنهج الرسول الكريم

بشعب له همةُ الانتصار

فعينُ سهيرة تحمي الوطن

وأيدي مهندس تبني الديار

ومشرط طب يداوي الجروح

وعلم هنا دائم الانتشار

جامعة الملك فيصل:

على البعد (سلمانَ العطاء) صروحنا

غدت لشعاع العلم شمساً ومشرقا

هتفنا لكم حُباً، وسمعاً، وطاعة

فألهمتنا بالعزم مجداً مُحلقا

وللرؤية الأسمى (محمد) قادنا

نحقق آمالاً، ونستشرف الأفقا

و"فيصل" في روح "الحسا" نخلة

سمت عطاء، وإيمانا، وعهدا موثقا

جامعة بيشة :

أبيشـة ليس يألفـك الخمولُ

ولا يغشــاك مادمنـا الذبولُ

تفيأك الجلال فصـرت مغـنىً

على أرجـاء مجدك نستطيـلُ

نسـارع للعلــوم فليـس يـثني

عزائمَنا من الخَطْـب الجليلُ

لأنَّـــا مــن بـــــلاد عـــز فيــها

جـــدودٌ، فالفـلاح لــنا دليــلُ

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