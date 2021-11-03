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استعدادًا لليوم العالمى للتطوع  .."الفيصلية النسوية" بجدة تطلق جائزة لتعزيز العمل التطوعي

إعلان المتأهلين للجوائز 5 ديسمبر المقبل عبر موقعها بالتواصل الاجتماعي

أطلقت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة ممثلة في إدارة التطوع جائزة تعزيز للعمل التطوعي؛ ضمن خطتها الاستراتيجية 2021-2024، واستعدادًا للمشاركة في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام.

وكانت الجمعية قد أنهت المرحلة الأولى "مرحلة التقديم للجائزة" يوم السبت 30 أكتوبر الماضي، وبدأت بإطلاق المرحلة الثانية من 1 نوفمبر وتستمر على مدى ثلاثة أسابيع؛ حيث تعكف لجنة الجائزة ممثلة في أعضاء لجنة التحكيم على الفرز والتقييم لأفضل المبادرات، والتأكد من اكتمال كل المتطلبات وتقييم وتحكيم المبادرات وفق شروط ومعايير الجائزة ومن ثم إصدار النتائج وتقييم أفضل المبادرات، وتحديد الفائزين على مستوى الفئات الثلاث "فئة الأفراد، وفئة الفرق التطوعية، وفئة برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال؛ وقد تقدم للجائزة عدد 42 جهة مختلفة.

وتتكون لجنة التحكيم في الجائزة من نخبة خبراء ومختصين في مجال العمل التطوعي من ريم بخاري مستشار تأسيس وحدات التطوع وفقًا للمعيار الوطني "إدامة"، ويوسف البخيت مشرف تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار الوطني "إدامة" مدير مشروعات تنموية، والدكتورة سعاد بن عفيف عضو مجلس إدارة الجمعية الفيصلية، ومحمد الزبيدي مشرف البرامج التطوعية بجامعة الملك عبدالعزيز والمشارك في العديد من لجان التحكيم، والدكتورة ماوية خفاجي مشرف مكتب الخدمات التطوعية بالمستشفى الجامعي.

وكشفت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية موعد إعلان المتأهلين للجائزة في 5 ديسمبر المقبل؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما تجري الاستعدادات للحفل الختامي الذي سيُعقد يوم 21 ديسمبر في فندق الهيلتون بجدة؛ فيما تهدف الجمعية من إطلاق الجائزة إلى تسليط الضوء على المبادرات والأعمال التطوعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وتكريمهم وتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية التطوعية، وإبراز أصحابها وعرض جهودهم المميزة ليكونوا ملهمين لغيرهم وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، وذلك انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي حثت على العمل التطوعي وعمل الخير؛ امتثالاً لقوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره".

يُشار إلى أن هذه الجائزة تلامس تطلعات رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع؛ وتمشيًا مع المعيار الوطني التطوعي لبرنامج "إدامة"؛ وذلك ضمن ثلاث فئات تتمثل في المتطوعين الأفراد، والفرق التطوعية، برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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استعدادًا لليوم العالمى للتطوع  .."الفيصلية النسوية" بجدة تطلق جائزة لتعزيز العمل التطوعي
سبق

أطلقت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة ممثلة في إدارة التطوع جائزة تعزيز للعمل التطوعي؛ ضمن خطتها الاستراتيجية 2021-2024، واستعدادًا للمشاركة في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام.

وكانت الجمعية قد أنهت المرحلة الأولى "مرحلة التقديم للجائزة" يوم السبت 30 أكتوبر الماضي، وبدأت بإطلاق المرحلة الثانية من 1 نوفمبر وتستمر على مدى ثلاثة أسابيع؛ حيث تعكف لجنة الجائزة ممثلة في أعضاء لجنة التحكيم على الفرز والتقييم لأفضل المبادرات، والتأكد من اكتمال كل المتطلبات وتقييم وتحكيم المبادرات وفق شروط ومعايير الجائزة ومن ثم إصدار النتائج وتقييم أفضل المبادرات، وتحديد الفائزين على مستوى الفئات الثلاث "فئة الأفراد، وفئة الفرق التطوعية، وفئة برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال؛ وقد تقدم للجائزة عدد 42 جهة مختلفة.

وتتكون لجنة التحكيم في الجائزة من نخبة خبراء ومختصين في مجال العمل التطوعي من ريم بخاري مستشار تأسيس وحدات التطوع وفقًا للمعيار الوطني "إدامة"، ويوسف البخيت مشرف تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار الوطني "إدامة" مدير مشروعات تنموية، والدكتورة سعاد بن عفيف عضو مجلس إدارة الجمعية الفيصلية، ومحمد الزبيدي مشرف البرامج التطوعية بجامعة الملك عبدالعزيز والمشارك في العديد من لجان التحكيم، والدكتورة ماوية خفاجي مشرف مكتب الخدمات التطوعية بالمستشفى الجامعي.

وكشفت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية موعد إعلان المتأهلين للجائزة في 5 ديسمبر المقبل؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما تجري الاستعدادات للحفل الختامي الذي سيُعقد يوم 21 ديسمبر في فندق الهيلتون بجدة؛ فيما تهدف الجمعية من إطلاق الجائزة إلى تسليط الضوء على المبادرات والأعمال التطوعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وتكريمهم وتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية التطوعية، وإبراز أصحابها وعرض جهودهم المميزة ليكونوا ملهمين لغيرهم وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، وذلك انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي حثت على العمل التطوعي وعمل الخير؛ امتثالاً لقوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره".

يُشار إلى أن هذه الجائزة تلامس تطلعات رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع؛ وتمشيًا مع المعيار الوطني التطوعي لبرنامج "إدامة"؛ وذلك ضمن ثلاث فئات تتمثل في المتطوعين الأفراد، والفرق التطوعية، برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:14 PM

استعدادًا لليوم العالمى للتطوع  .."الفيصلية النسوية" بجدة تطلق جائزة لتعزيز العمل التطوعي

إعلان المتأهلين للجوائز 5 ديسمبر المقبل عبر موقعها بالتواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة ممثلة في إدارة التطوع جائزة تعزيز للعمل التطوعي؛ ضمن خطتها الاستراتيجية 2021-2024، واستعدادًا للمشاركة في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام.

وكانت الجمعية قد أنهت المرحلة الأولى "مرحلة التقديم للجائزة" يوم السبت 30 أكتوبر الماضي، وبدأت بإطلاق المرحلة الثانية من 1 نوفمبر وتستمر على مدى ثلاثة أسابيع؛ حيث تعكف لجنة الجائزة ممثلة في أعضاء لجنة التحكيم على الفرز والتقييم لأفضل المبادرات، والتأكد من اكتمال كل المتطلبات وتقييم وتحكيم المبادرات وفق شروط ومعايير الجائزة ومن ثم إصدار النتائج وتقييم أفضل المبادرات، وتحديد الفائزين على مستوى الفئات الثلاث "فئة الأفراد، وفئة الفرق التطوعية، وفئة برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال؛ وقد تقدم للجائزة عدد 42 جهة مختلفة.

وتتكون لجنة التحكيم في الجائزة من نخبة خبراء ومختصين في مجال العمل التطوعي من ريم بخاري مستشار تأسيس وحدات التطوع وفقًا للمعيار الوطني "إدامة"، ويوسف البخيت مشرف تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار الوطني "إدامة" مدير مشروعات تنموية، والدكتورة سعاد بن عفيف عضو مجلس إدارة الجمعية الفيصلية، ومحمد الزبيدي مشرف البرامج التطوعية بجامعة الملك عبدالعزيز والمشارك في العديد من لجان التحكيم، والدكتورة ماوية خفاجي مشرف مكتب الخدمات التطوعية بالمستشفى الجامعي.

وكشفت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية موعد إعلان المتأهلين للجائزة في 5 ديسمبر المقبل؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما تجري الاستعدادات للحفل الختامي الذي سيُعقد يوم 21 ديسمبر في فندق الهيلتون بجدة؛ فيما تهدف الجمعية من إطلاق الجائزة إلى تسليط الضوء على المبادرات والأعمال التطوعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وتكريمهم وتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية التطوعية، وإبراز أصحابها وعرض جهودهم المميزة ليكونوا ملهمين لغيرهم وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، وذلك انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي حثت على العمل التطوعي وعمل الخير؛ امتثالاً لقوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره".

يُشار إلى أن هذه الجائزة تلامس تطلعات رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع؛ وتمشيًا مع المعيار الوطني التطوعي لبرنامج "إدامة"؛ وذلك ضمن ثلاث فئات تتمثل في المتطوعين الأفراد، والفرق التطوعية، برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.

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