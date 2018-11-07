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7 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب

منها مكة المكرمة والقصيم.. وتشمل الطرق السريعة حتى العاشرة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات القادمة بـ 7 مناطق، شملت الجوف والقصيم ومكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية وعسير والباحة.

وتفصيلاً، أوضحت "الأرصاد" في التنبيه الخاص بمنطقة الجوف أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الجوف والقريات وطبرجل والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت "الأرصاد" المنطقة الشرقية بأنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الظهران والجبيل والخبر والأحساء والدمام والخفجي والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

وكذلك منطقة الحدود الشمالية قالت الأرصاد إنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل طريف وعرعر ورفحاء والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم، قالت فيه إنها تشهد حالة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل بريدة وعنيزة والمذنب والرس والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرمة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والشفا والهدا والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة عسير أيضًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل أبها وخميس مشيط والنماص وتنومة ورجال ألمع والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

وذكرت أن منطقة الباحة تشهد حالة مماثلة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الباحة والعقيق وبلجرشي والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات القادمة بـ 7 مناطق، شملت الجوف والقصيم ومكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية وعسير والباحة.

وتفصيلاً، أوضحت "الأرصاد" في التنبيه الخاص بمنطقة الجوف أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الجوف والقريات وطبرجل والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت "الأرصاد" المنطقة الشرقية بأنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الظهران والجبيل والخبر والأحساء والدمام والخفجي والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

وكذلك منطقة الحدود الشمالية قالت الأرصاد إنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل طريف وعرعر ورفحاء والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم، قالت فيه إنها تشهد حالة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل بريدة وعنيزة والمذنب والرس والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرمة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والشفا والهدا والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة عسير أيضًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل أبها وخميس مشيط والنماص وتنومة ورجال ألمع والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

وذكرت أن منطقة الباحة تشهد حالة مماثلة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الباحة والعقيق وبلجرشي والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
12:13 AM

7 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب

منها مكة المكرمة والقصيم.. وتشمل الطرق السريعة حتى العاشرة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات القادمة بـ 7 مناطق، شملت الجوف والقصيم ومكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية وعسير والباحة.

وتفصيلاً، أوضحت "الأرصاد" في التنبيه الخاص بمنطقة الجوف أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الجوف والقريات وطبرجل والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت "الأرصاد" المنطقة الشرقية بأنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الظهران والجبيل والخبر والأحساء والدمام والخفجي والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

وكذلك منطقة الحدود الشمالية قالت الأرصاد إنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل طريف وعرعر ورفحاء والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم، قالت فيه إنها تشهد حالة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل بريدة وعنيزة والمذنب والرس والطرق السريعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرمة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والشفا والهدا والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة عسير أيضًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل أبها وخميس مشيط والنماص وتنومة ورجال ألمع والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

وذكرت أن منطقة الباحة تشهد حالة مماثلة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الباحة والعقيق وبلجرشي والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء.

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