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ممثلو الدوري الإيطالي: لا تاريخ محددًا لاستئناف النشاط الكروي

أعلن المسؤولون عن كرة القدم الإيطالية أمس الجمعة ألا موعد محددًا لمعاودة النشاط في مسابقتَيْ الدوري المحلي والكأس؛ وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعقد ممثلو الدوري الإيطالي ونقابة اللاعبين اجتماعًا أمس الجمعة عبر تقنية الاتصال عبر الهاتف للبحث في إمكانية تحديد موعد لمعاودة النشاط المحلي، وإمكانية تقليص رواتب اللاعبين.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان: "ستنظر رابطة الدوري بمعاودة النشاط الرياضي عندما تسمح الظروف الصحية بناء على مراسيم حكومية، آخذين في عين الاعتبار صحة الرياضيين وجميع المشاركين".

وأضافت: "بعد دراسة مختلف السيناريوهات التي لا يزال الشك يحوم حولها، ستواصل رابطة الدوري مع ممثلي الأندية في تحليل تأثير وتداعيات فيروس كورونا في الأيام المقبلة".

في المقابل، لم يتوصل الطرفان إلى قرار بشأن تقليص رواتب اللاعبين.

وأُصيب نحو 12 لاعبًا من الدوري الإيطالي بفيروس كورونا، وكان الأول مدافع يوفنتوس دانييل يروغاني، ولحق به زميله الفرنسي بلاز ماتويدي، والأرجنتيني باولو ديبالا.

فيروس كورونا الجديد الدوري الإيطالي إيطاليا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ممثلو الدوري الإيطالي: لا تاريخ محددًا لاستئناف النشاط الكروي
سبق

أعلن المسؤولون عن كرة القدم الإيطالية أمس الجمعة ألا موعد محددًا لمعاودة النشاط في مسابقتَيْ الدوري المحلي والكأس؛ وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعقد ممثلو الدوري الإيطالي ونقابة اللاعبين اجتماعًا أمس الجمعة عبر تقنية الاتصال عبر الهاتف للبحث في إمكانية تحديد موعد لمعاودة النشاط المحلي، وإمكانية تقليص رواتب اللاعبين.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان: "ستنظر رابطة الدوري بمعاودة النشاط الرياضي عندما تسمح الظروف الصحية بناء على مراسيم حكومية، آخذين في عين الاعتبار صحة الرياضيين وجميع المشاركين".

وأضافت: "بعد دراسة مختلف السيناريوهات التي لا يزال الشك يحوم حولها، ستواصل رابطة الدوري مع ممثلي الأندية في تحليل تأثير وتداعيات فيروس كورونا في الأيام المقبلة".

في المقابل، لم يتوصل الطرفان إلى قرار بشأن تقليص رواتب اللاعبين.

وأُصيب نحو 12 لاعبًا من الدوري الإيطالي بفيروس كورونا، وكان الأول مدافع يوفنتوس دانييل يروغاني، ولحق به زميله الفرنسي بلاز ماتويدي، والأرجنتيني باولو ديبالا.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:15 AM

ممثلو الدوري الإيطالي: لا تاريخ محددًا لاستئناف النشاط الكروي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المسؤولون عن كرة القدم الإيطالية أمس الجمعة ألا موعد محددًا لمعاودة النشاط في مسابقتَيْ الدوري المحلي والكأس؛ وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعقد ممثلو الدوري الإيطالي ونقابة اللاعبين اجتماعًا أمس الجمعة عبر تقنية الاتصال عبر الهاتف للبحث في إمكانية تحديد موعد لمعاودة النشاط المحلي، وإمكانية تقليص رواتب اللاعبين.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان: "ستنظر رابطة الدوري بمعاودة النشاط الرياضي عندما تسمح الظروف الصحية بناء على مراسيم حكومية، آخذين في عين الاعتبار صحة الرياضيين وجميع المشاركين".

وأضافت: "بعد دراسة مختلف السيناريوهات التي لا يزال الشك يحوم حولها، ستواصل رابطة الدوري مع ممثلي الأندية في تحليل تأثير وتداعيات فيروس كورونا في الأيام المقبلة".

في المقابل، لم يتوصل الطرفان إلى قرار بشأن تقليص رواتب اللاعبين.

وأُصيب نحو 12 لاعبًا من الدوري الإيطالي بفيروس كورونا، وكان الأول مدافع يوفنتوس دانييل يروغاني، ولحق به زميله الفرنسي بلاز ماتويدي، والأرجنتيني باولو ديبالا.

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