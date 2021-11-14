الأرصاد تنبّه الطائف من هطول أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 7 مساءً

المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ رعدية على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعا الدفاع المدني بالمحافظة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.