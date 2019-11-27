النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرق أبوظبي تحيي ضيف الإمارات: مرحباً محمد بن سلمان

عبّرت عن جزء من الابتهاج الرسمي والشعبي

احتفت طرق العاصمة الإماراتية أبوظبي بالزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الإمارات، اليوم الأربعاء، وكان في مقدمة مستقبليه، عند وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وكتبت طرق أبوظبي على شاشات كبيرة على امتداد الطرق الرئيسية: "مرحباً محمد بن سلمان"، تعبيراً عن الترحيب الرسمي والشعبي بضيف البلاد الكبير.

أبوظبي الأمير محمد بن سلمان زيارة ولي العهد للإمارات 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طرق أبوظبي تحيي ضيف الإمارات: مرحباً محمد بن سلمان
سبق

احتفت طرق العاصمة الإماراتية أبوظبي بالزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الإمارات، اليوم الأربعاء، وكان في مقدمة مستقبليه، عند وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وكتبت طرق أبوظبي على شاشات كبيرة على امتداد الطرق الرئيسية: "مرحباً محمد بن سلمان"، تعبيراً عن الترحيب الرسمي والشعبي بضيف البلاد الكبير.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
06:20 PM

طرق أبوظبي تحيي ضيف الإمارات: مرحباً محمد بن سلمان

عبّرت عن جزء من الابتهاج الرسمي والشعبي

A A A
محمد صبح - الرياض
2
2,905

احتفت طرق العاصمة الإماراتية أبوظبي بالزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الإمارات، اليوم الأربعاء، وكان في مقدمة مستقبليه، عند وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وكتبت طرق أبوظبي على شاشات كبيرة على امتداد الطرق الرئيسية: "مرحباً محمد بن سلمان"، تعبيراً عن الترحيب الرسمي والشعبي بضيف البلاد الكبير.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,173
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,666
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,041
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,407

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة