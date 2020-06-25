روسيا: 7113 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي عدد الوفيات يبلغ 8.605
سجلت روسيا، اليوم، 7.113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و92 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الروسية بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 613.994 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 8.605 حالات وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 375.164 حالة.
روسيا
فيروس كورونا الجديد
روسيا: 7113 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-25
سجلت روسيا، اليوم، 7.113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و92 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الروسية بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 613.994 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 8.605 حالات وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 375.164 حالة.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
01:45 PM
روسيا: 7113 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي عدد الوفيات يبلغ 8.605
سجلت روسيا، اليوم، 7.113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و92 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الروسية بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 613.994 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 8.605 حالات وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 375.164 حالة.