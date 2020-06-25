روسيا: 7113 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يبلغ 8.605

سجلت روسيا، اليوم، 7.113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و92 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الروسية بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 613.994 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 8.605 حالات وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 375.164 حالة.