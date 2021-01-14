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"الموارد البشرية" تنظم معسكرًا تدريبيًا في أساسيات الابتكار الاجتماعي

في النصف الثاني من شهر يناير 2021 .. بالتعاون مع "منشآت"

تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معسكرًا تدريبيًا في أساسيات الابتكار الاجتماعي في النصف الثاني من شهر

يناير 2021، ضمن فعاليات الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

ويهدف المعسكر، الذي سيقام افتراضياً، إلى إكساب المهارات اللازمة في الابتكار الاجتماعي وبناء جيل مهتم بثقافة الابتكار ونشرها بين أطياف

المجتمع على جميع المستويات المحلية والدولية، حيث سيتم طرح 12 برنامجاً متخصصاً يقدمها مدربون متمكنون في هذا المجال باللغة العربية.

وتتضمن البرامج تعريفا بأساسيات الابتكار والتفكير التصميمي من أجل التغيير الاجتماعي، ونمذجة واختبار الابتكار الاجتماعي، إضافة إلى

بناء نماذج الأعمال والتمويل والتعرف على منصات الابتكار وأدواته وكذلك بناء الشراكات بين القطاعات من أجل تحقيق الأثر وأدوات تقييم الاحتياجات المجتمعية.

وبغرض توسيع دائرة الاهتمام الدولي بالملتقى؛ أبرم الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي شراكات استراتيجية مع منظمات دولية مثل ASHOKA , وهي منظمة دولية تُعنى بترويج ريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى منظمة SIX المعنية بالقضايا المجتمعية والمتخصصة في إلهام المجتمعات لاستخدام الابتكار لزيادة التأثير الاجتماعي والمهتمة ببناء وتنمية المجتمعات، حيث يتطلب من الجميع أن يكونوا صانعي التغيير دعمًا للمجتمع.

يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في

الاقتصاد، وكذلك استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، إضافة إلى دعم نمو القطاع

غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تنظم معسكرًا تدريبيًا في أساسيات الابتكار الاجتماعي
سبق

تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معسكرًا تدريبيًا في أساسيات الابتكار الاجتماعي في النصف الثاني من شهر

يناير 2021، ضمن فعاليات الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

ويهدف المعسكر، الذي سيقام افتراضياً، إلى إكساب المهارات اللازمة في الابتكار الاجتماعي وبناء جيل مهتم بثقافة الابتكار ونشرها بين أطياف

المجتمع على جميع المستويات المحلية والدولية، حيث سيتم طرح 12 برنامجاً متخصصاً يقدمها مدربون متمكنون في هذا المجال باللغة العربية.

وتتضمن البرامج تعريفا بأساسيات الابتكار والتفكير التصميمي من أجل التغيير الاجتماعي، ونمذجة واختبار الابتكار الاجتماعي، إضافة إلى

بناء نماذج الأعمال والتمويل والتعرف على منصات الابتكار وأدواته وكذلك بناء الشراكات بين القطاعات من أجل تحقيق الأثر وأدوات تقييم الاحتياجات المجتمعية.

وبغرض توسيع دائرة الاهتمام الدولي بالملتقى؛ أبرم الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي شراكات استراتيجية مع منظمات دولية مثل ASHOKA , وهي منظمة دولية تُعنى بترويج ريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى منظمة SIX المعنية بالقضايا المجتمعية والمتخصصة في إلهام المجتمعات لاستخدام الابتكار لزيادة التأثير الاجتماعي والمهتمة ببناء وتنمية المجتمعات، حيث يتطلب من الجميع أن يكونوا صانعي التغيير دعمًا للمجتمع.

يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في

الاقتصاد، وكذلك استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، إضافة إلى دعم نمو القطاع

غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
05:28 PM
اخر تعديل
14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
06:19 PM

"الموارد البشرية" تنظم معسكرًا تدريبيًا في أساسيات الابتكار الاجتماعي

في النصف الثاني من شهر يناير 2021 .. بالتعاون مع "منشآت"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معسكرًا تدريبيًا في أساسيات الابتكار الاجتماعي في النصف الثاني من شهر

يناير 2021، ضمن فعاليات الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

ويهدف المعسكر، الذي سيقام افتراضياً، إلى إكساب المهارات اللازمة في الابتكار الاجتماعي وبناء جيل مهتم بثقافة الابتكار ونشرها بين أطياف

المجتمع على جميع المستويات المحلية والدولية، حيث سيتم طرح 12 برنامجاً متخصصاً يقدمها مدربون متمكنون في هذا المجال باللغة العربية.

وتتضمن البرامج تعريفا بأساسيات الابتكار والتفكير التصميمي من أجل التغيير الاجتماعي، ونمذجة واختبار الابتكار الاجتماعي، إضافة إلى

بناء نماذج الأعمال والتمويل والتعرف على منصات الابتكار وأدواته وكذلك بناء الشراكات بين القطاعات من أجل تحقيق الأثر وأدوات تقييم الاحتياجات المجتمعية.

وبغرض توسيع دائرة الاهتمام الدولي بالملتقى؛ أبرم الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي شراكات استراتيجية مع منظمات دولية مثل ASHOKA , وهي منظمة دولية تُعنى بترويج ريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى منظمة SIX المعنية بالقضايا المجتمعية والمتخصصة في إلهام المجتمعات لاستخدام الابتكار لزيادة التأثير الاجتماعي والمهتمة ببناء وتنمية المجتمعات، حيث يتطلب من الجميع أن يكونوا صانعي التغيير دعمًا للمجتمع.

يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في

الاقتصاد، وكذلك استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، إضافة إلى دعم نمو القطاع

غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.

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