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"إغاثي الملك سلمان" يوزّع مساعدات على السوريين جنوب لبنان

العائلات في "مخيم الوزاني" احترقت خيامهم الأسبوع الماضي

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم, مساعدات إيوائية متنوعة على عائلات سورية لاجئة في "مخيم الوزاني" الحدودي جنوب لبنان؛ احترقت الخيام التي تؤويهم الأسبوع الماضي.

واشتملت المساعدات على الخيام والملابس والبطانيات الكبيرة والحقائب الصحية.

يأتي هذا التوزيع في إطار المساعدات التي يقدمها المركز للنازحين السوريين واللاجئين منهم في دول الجوار.

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"إغاثي الملك سلمان" يوزّع مساعدات على السوريين جنوب لبنان
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم, مساعدات إيوائية متنوعة على عائلات سورية لاجئة في "مخيم الوزاني" الحدودي جنوب لبنان؛ احترقت الخيام التي تؤويهم الأسبوع الماضي.

واشتملت المساعدات على الخيام والملابس والبطانيات الكبيرة والحقائب الصحية.

يأتي هذا التوزيع في إطار المساعدات التي يقدمها المركز للنازحين السوريين واللاجئين منهم في دول الجوار.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:12 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع مساعدات على السوريين جنوب لبنان

العائلات في "مخيم الوزاني" احترقت خيامهم الأسبوع الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم, مساعدات إيوائية متنوعة على عائلات سورية لاجئة في "مخيم الوزاني" الحدودي جنوب لبنان؛ احترقت الخيام التي تؤويهم الأسبوع الماضي.

واشتملت المساعدات على الخيام والملابس والبطانيات الكبيرة والحقائب الصحية.

يأتي هذا التوزيع في إطار المساعدات التي يقدمها المركز للنازحين السوريين واللاجئين منهم في دول الجوار.

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