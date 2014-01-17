"مدير صحة عسير" يُكَرّم عددًا من الكوادر الطبية والفنية المتميزة

"عسيري" أثنى على جهودهم وعطائهم المتميز لخدمة المستفيدين

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه صباح اليوم، عددًا من منسوبي صحة عسير؛ نظير تميزهم في أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار.

وشَمِل التكريم، 10 من الكادر الطبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها؛ لإجرائهم عمليتين لتركيب صمامات متقدمة عالميًّا عبر القسطرة، كأول مركز للقلب تابع لوزارة الصحة يستخدم هذا النوع من الصمامات.

كما كرم 6 من منسوبي إدارة التمريض؛ نظير تميزهم على مستوى المنطقة في برنامج الرعاية الحرجة وحصولهم على نسبة 100%.

وكرّم "عسيري" فريق عمل أداء الصحة بمستشفى خميس مشيط العام؛ لحصوله على الإشادة في جائزة أداء الصحة (كأفضل مشروع تحسين في مسار المبادرات الوطنية في فرع مبادرة الاختيار بحكمة).

وأثنى على جهودهم وعطائهم المتميز لخدمة المستفيدين، وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد