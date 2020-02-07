شاهد.. حديقة مهملة بـ"سحيلي الطائف" تتحول إلى جراج للمركبات التالفة

تمثل خطرًا يتربص بالأهالي بما تحويه من أشجار كثيفة وظلام وخزان أرضي

طالب سكان حي السرور "السحيلي" في الطائف ، برفع الضرر عنهم من حديقة مُهملة لديهم، باتت تُشكل إزعاجًا لهم، من خلال التجمعات الليلية التي تحتويها، بخلاف تحولها إلى جراج للمركبات خصوصًا التالفة منها، وظلت مرمى للنفايات.

وتفصيلاً، الحديقة المُسماة بـ"السحيلي 5" تحتوي على أشجار كثيفة ولا يوجد بها إنارة، كما يوجد بها خزان أرضي كبير يُشكل ضررًا، خصوصًا على الأطفال.

وطالب السُكان عبر "سبق" ومن خلال ما رفعوه للأمانة بالطائف منذُ نحو أربعة أشهر، العناية بتلك الحديقة وزيادة تأهيلها لكي تكون حديقة مثالية يُستفاد منها من قِبل أهالي الحي، أسوة بحدائق الأحياء الأخرى بالمحافظة.