النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

منذ ليلة البارحة وربما لأشهر طويلة، لن يغمض جفن النساء وفروخ المعارضة، ولن تعرف أعينهن طعم النوم بعد الفضيحة المجلجلة والنهاية المأساوية التي آلت اليها الخائنة هدى العمري، والتي استبدلت لقب الدكتورة الذي كان يسبق اسمها بالمشردة، وهي تظهر بائسة بلا مأوى تفترش الرصيف بشوارع لندن، وتقتات على ما يجود به رهبان الكنيسة للمعدمين أمثالها، لقد اختفت نبرة العصيان والتحدي والألفاظ النابية من قاموسها، وظهرت ملامح الهوان والعتب في إجابتها لذلك الأعرابي الذي صورها، متسائلاً: لماذا لا يساعدك السعوديون؟ لترد عليه بكل بجاحة: اسألهم"!!

حسنًا أيها الأعرابي؛ طالما أحالتك إلينا عناية المشردة هدى العمري لنجيبك عن سبب عدم مساعدتها، فنود بداية أن نستلهم لحظة الدهشة التي تملكتك حين وجدتها على تلك الحالة البائسة وعرفت بأنها سعودية، وهو ما يعني إيمانك التام بأن كافة السعوديين والسعوديات يرفلون برغد العيش والرخاء والطمأنينة، ولكن ماذا تقول لمن (رفست النعمة) وخانت شعبها وحكومتها ووضعت يدها بيد الأعداء المتربصين ببلادنا؟!

حسنًا أيها الأعرابي؛ لن يفوتنا أيضًا استغرابك وتعجبك من عدم مساعدة السعوديين لها، وهو ما يعني يقينك الراسخ بأن مساعدات السعودية الخيرية وصلت لعموم المسلمين من بورما لكشمير، ومن كابل لإدلب وحماة، وصولاً لفلسطين، فكيف لا تمتد لمواطنتها، ولكن ماذا تقول لمن رفضت البيعة وأنكرت جنسيتها على رؤوس الأشهاد وهي بكامل عافيتها، وحين أدار لها المحرضون ظهورهم وتخلى عنها صديقها البوق الفارغ وأصبحت ورقة محروقة، تذكرت بأنها سعودية، وراحت تتباهى بكل فخر وهي تبرز لك الهوية الوطنية !!

حسنًا أيها الأعرابي؛ لا تكن ساذجًا أكثر من اللازم وتغتر بنعومة جلد هذه الحية الرقطاء، فهي وأمثالها من النساء لدغتهن والقبر، فهذه المرأة التي لفت انتباهك لها حجابها وحشمتها، وتبدو لك أنها مظلومة ومغلوبة على أمرها، رسالتها بالحياة تعزيز الاعتقاد بعدم وجود فروق بين الذكر والأنثى، ومحور دعوتها تكريس المفهوم الخاطيء بأن المرأة ضحية الهيمنة الشيطانية لعنف وتحرش واغتصاب الرجل، وغاية مرادها منح المرأة الحرية الكاملة ومهاجمة الحكومة حتى مع إقرارها مؤخرًا كافة حقوق المرأة الرئيسية والثانوية !

حسنًا أيها الأعرابي؛ لا تغتر لوهنها وعجزها فهي تجيد لعب دور الضحية، وحذاري أن تقودك نخوة العروبة والقومية لتستضيفها ببيتك، لأنها بمجرد أن تستعيد عافيتها وتقف على رجلها، ستجحد إحسانك إليها وتنشق عنك وتستل لسانها وتتهمك باضطهادها وحرمانها من حقوقها أمام جمعية حقوق الإنسان، فجهز من الآن فريقًا من المحامين للدفاع عنك واستلهم من خبرتنا مع هذه الأشكال الإجابة الشافية على الأسئلة البجحة التي ستوجه إليك؛ كيف حرمتها من أبسط حقوقها؟! ولماذا لم تساعدها أيها الأعرابي؟!

الرئيسية/ المملكة

اعلان
لماذا لا نساعد الخائنة؟!
سبق

منذ ليلة البارحة وربما لأشهر طويلة، لن يغمض جفن النساء وفروخ المعارضة، ولن تعرف أعينهن طعم النوم بعد الفضيحة المجلجلة والنهاية المأساوية التي آلت اليها الخائنة هدى العمري، والتي استبدلت لقب الدكتورة الذي كان يسبق اسمها بالمشردة، وهي تظهر بائسة بلا مأوى تفترش الرصيف بشوارع لندن، وتقتات على ما يجود به رهبان الكنيسة للمعدمين أمثالها، لقد اختفت نبرة العصيان والتحدي والألفاظ النابية من قاموسها، وظهرت ملامح الهوان والعتب في إجابتها لذلك الأعرابي الذي صورها، متسائلاً: لماذا لا يساعدك السعوديون؟ لترد عليه بكل بجاحة: اسألهم"!!

حسنًا أيها الأعرابي؛ طالما أحالتك إلينا عناية المشردة هدى العمري لنجيبك عن سبب عدم مساعدتها، فنود بداية أن نستلهم لحظة الدهشة التي تملكتك حين وجدتها على تلك الحالة البائسة وعرفت بأنها سعودية، وهو ما يعني إيمانك التام بأن كافة السعوديين والسعوديات يرفلون برغد العيش والرخاء والطمأنينة، ولكن ماذا تقول لمن (رفست النعمة) وخانت شعبها وحكومتها ووضعت يدها بيد الأعداء المتربصين ببلادنا؟!

حسنًا أيها الأعرابي؛ لن يفوتنا أيضًا استغرابك وتعجبك من عدم مساعدة السعوديين لها، وهو ما يعني يقينك الراسخ بأن مساعدات السعودية الخيرية وصلت لعموم المسلمين من بورما لكشمير، ومن كابل لإدلب وحماة، وصولاً لفلسطين، فكيف لا تمتد لمواطنتها، ولكن ماذا تقول لمن رفضت البيعة وأنكرت جنسيتها على رؤوس الأشهاد وهي بكامل عافيتها، وحين أدار لها المحرضون ظهورهم وتخلى عنها صديقها البوق الفارغ وأصبحت ورقة محروقة، تذكرت بأنها سعودية، وراحت تتباهى بكل فخر وهي تبرز لك الهوية الوطنية !!

حسنًا أيها الأعرابي؛ لا تكن ساذجًا أكثر من اللازم وتغتر بنعومة جلد هذه الحية الرقطاء، فهي وأمثالها من النساء لدغتهن والقبر، فهذه المرأة التي لفت انتباهك لها حجابها وحشمتها، وتبدو لك أنها مظلومة ومغلوبة على أمرها، رسالتها بالحياة تعزيز الاعتقاد بعدم وجود فروق بين الذكر والأنثى، ومحور دعوتها تكريس المفهوم الخاطيء بأن المرأة ضحية الهيمنة الشيطانية لعنف وتحرش واغتصاب الرجل، وغاية مرادها منح المرأة الحرية الكاملة ومهاجمة الحكومة حتى مع إقرارها مؤخرًا كافة حقوق المرأة الرئيسية والثانوية !

حسنًا أيها الأعرابي؛ لا تغتر لوهنها وعجزها فهي تجيد لعب دور الضحية، وحذاري أن تقودك نخوة العروبة والقومية لتستضيفها ببيتك، لأنها بمجرد أن تستعيد عافيتها وتقف على رجلها، ستجحد إحسانك إليها وتنشق عنك وتستل لسانها وتتهمك باضطهادها وحرمانها من حقوقها أمام جمعية حقوق الإنسان، فجهز من الآن فريقًا من المحامين للدفاع عنك واستلهم من خبرتنا مع هذه الأشكال الإجابة الشافية على الأسئلة البجحة التي ستوجه إليك؛ كيف حرمتها من أبسط حقوقها؟! ولماذا لم تساعدها أيها الأعرابي؟!

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:04 PM

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب - الرياض
A A A
2
2,055

منذ ليلة البارحة وربما لأشهر طويلة، لن يغمض جفن النساء وفروخ المعارضة، ولن تعرف أعينهن طعم النوم بعد الفضيحة المجلجلة والنهاية المأساوية التي آلت اليها الخائنة هدى العمري، والتي استبدلت لقب الدكتورة الذي كان يسبق اسمها بالمشردة، وهي تظهر بائسة بلا مأوى تفترش الرصيف بشوارع لندن، وتقتات على ما يجود به رهبان الكنيسة للمعدمين أمثالها، لقد اختفت نبرة العصيان والتحدي والألفاظ النابية من قاموسها، وظهرت ملامح الهوان والعتب في إجابتها لذلك الأعرابي الذي صورها، متسائلاً: لماذا لا يساعدك السعوديون؟ لترد عليه بكل بجاحة: اسألهم"!!

حسنًا أيها الأعرابي؛ طالما أحالتك إلينا عناية المشردة هدى العمري لنجيبك عن سبب عدم مساعدتها، فنود بداية أن نستلهم لحظة الدهشة التي تملكتك حين وجدتها على تلك الحالة البائسة وعرفت بأنها سعودية، وهو ما يعني إيمانك التام بأن كافة السعوديين والسعوديات يرفلون برغد العيش والرخاء والطمأنينة، ولكن ماذا تقول لمن (رفست النعمة) وخانت شعبها وحكومتها ووضعت يدها بيد الأعداء المتربصين ببلادنا؟!

حسنًا أيها الأعرابي؛ لن يفوتنا أيضًا استغرابك وتعجبك من عدم مساعدة السعوديين لها، وهو ما يعني يقينك الراسخ بأن مساعدات السعودية الخيرية وصلت لعموم المسلمين من بورما لكشمير، ومن كابل لإدلب وحماة، وصولاً لفلسطين، فكيف لا تمتد لمواطنتها، ولكن ماذا تقول لمن رفضت البيعة وأنكرت جنسيتها على رؤوس الأشهاد وهي بكامل عافيتها، وحين أدار لها المحرضون ظهورهم وتخلى عنها صديقها البوق الفارغ وأصبحت ورقة محروقة، تذكرت بأنها سعودية، وراحت تتباهى بكل فخر وهي تبرز لك الهوية الوطنية !!

حسنًا أيها الأعرابي؛ لا تكن ساذجًا أكثر من اللازم وتغتر بنعومة جلد هذه الحية الرقطاء، فهي وأمثالها من النساء لدغتهن والقبر، فهذه المرأة التي لفت انتباهك لها حجابها وحشمتها، وتبدو لك أنها مظلومة ومغلوبة على أمرها، رسالتها بالحياة تعزيز الاعتقاد بعدم وجود فروق بين الذكر والأنثى، ومحور دعوتها تكريس المفهوم الخاطيء بأن المرأة ضحية الهيمنة الشيطانية لعنف وتحرش واغتصاب الرجل، وغاية مرادها منح المرأة الحرية الكاملة ومهاجمة الحكومة حتى مع إقرارها مؤخرًا كافة حقوق المرأة الرئيسية والثانوية !

حسنًا أيها الأعرابي؛ لا تغتر لوهنها وعجزها فهي تجيد لعب دور الضحية، وحذاري أن تقودك نخوة العروبة والقومية لتستضيفها ببيتك، لأنها بمجرد أن تستعيد عافيتها وتقف على رجلها، ستجحد إحسانك إليها وتنشق عنك وتستل لسانها وتتهمك باضطهادها وحرمانها من حقوقها أمام جمعية حقوق الإنسان، فجهز من الآن فريقًا من المحامين للدفاع عنك واستلهم من خبرتنا مع هذه الأشكال الإجابة الشافية على الأسئلة البجحة التي ستوجه إليك؛ كيف حرمتها من أبسط حقوقها؟! ولماذا لم تساعدها أيها الأعرابي؟!

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة