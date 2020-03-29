"الزهيري" يقلد "الفيفي" رتبة مقدم

قلد مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، المقدم عبدالله موسى الفيفي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته.



وعبر "الفيفي" عن اعتزازه بالترقية، مشيرًا إلى أنها حافز لمضاعفة الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.