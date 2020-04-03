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"كِبار العلماء" تؤكّد أهمية الوعي الفردي والمجتمعي في مواجهة كورونا

قالت إن الحدث برهن على مدى اليقظة والكفاءة لأجهزة الدولة كافة

أكّدت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء، الأهمية البالغة للوعي الفردي والمجتمعي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وتفشيه، وأن الإحساس الجاد بالمسؤولية واستشعار خطر النتائج، هو الذي يحمل كل عاقل وكل مخلص من مواطنين ومقيمين على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تصدرها الجهات المختصة سواء في ذلك ما يتعلق بالتعليمات الطبية، أو الإجراءات الأمنية التي بيّنت أحكام التجوّل في مناطق المملكة كافة.

وقالت في بيانها الصادر هذا اليوم: نقدّر التكاتف والتعاون والوقفة الواحدة التي أظهرها المواطنون والمقيمون نحو التعليمات والتنظيمات التي أصدرتها وتصدرها الجهات المختصّة في المملكة.

وأكّدت، في هذا السياق، أن الوعي على المستوى الفردي والأسري هو صمام الأمان -بعد توفيق الله تعالى- للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وأن التساهل والتهاون في تطبيق هذه الإجراءات يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء: هذا الحدث برهن على اليقظة والكفاءة والأداء الرفيع لأجهزة الدولة كافة، بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دقيقة من سمو ولي عهده الأمين.

فيروس كورونا الجديد الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كِبار العلماء" تؤكّد أهمية الوعي الفردي والمجتمعي في مواجهة كورونا
سبق

أكّدت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء، الأهمية البالغة للوعي الفردي والمجتمعي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وتفشيه، وأن الإحساس الجاد بالمسؤولية واستشعار خطر النتائج، هو الذي يحمل كل عاقل وكل مخلص من مواطنين ومقيمين على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تصدرها الجهات المختصة سواء في ذلك ما يتعلق بالتعليمات الطبية، أو الإجراءات الأمنية التي بيّنت أحكام التجوّل في مناطق المملكة كافة.

وقالت في بيانها الصادر هذا اليوم: نقدّر التكاتف والتعاون والوقفة الواحدة التي أظهرها المواطنون والمقيمون نحو التعليمات والتنظيمات التي أصدرتها وتصدرها الجهات المختصّة في المملكة.

وأكّدت، في هذا السياق، أن الوعي على المستوى الفردي والأسري هو صمام الأمان -بعد توفيق الله تعالى- للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وأن التساهل والتهاون في تطبيق هذه الإجراءات يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء: هذا الحدث برهن على اليقظة والكفاءة والأداء الرفيع لأجهزة الدولة كافة، بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دقيقة من سمو ولي عهده الأمين.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
01:27 PM

"كِبار العلماء" تؤكّد أهمية الوعي الفردي والمجتمعي في مواجهة كورونا

قالت إن الحدث برهن على مدى اليقظة والكفاءة لأجهزة الدولة كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء، الأهمية البالغة للوعي الفردي والمجتمعي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وتفشيه، وأن الإحساس الجاد بالمسؤولية واستشعار خطر النتائج، هو الذي يحمل كل عاقل وكل مخلص من مواطنين ومقيمين على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تصدرها الجهات المختصة سواء في ذلك ما يتعلق بالتعليمات الطبية، أو الإجراءات الأمنية التي بيّنت أحكام التجوّل في مناطق المملكة كافة.

وقالت في بيانها الصادر هذا اليوم: نقدّر التكاتف والتعاون والوقفة الواحدة التي أظهرها المواطنون والمقيمون نحو التعليمات والتنظيمات التي أصدرتها وتصدرها الجهات المختصّة في المملكة.

وأكّدت، في هذا السياق، أن الوعي على المستوى الفردي والأسري هو صمام الأمان -بعد توفيق الله تعالى- للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وأن التساهل والتهاون في تطبيق هذه الإجراءات يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء: هذا الحدث برهن على اليقظة والكفاءة والأداء الرفيع لأجهزة الدولة كافة، بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دقيقة من سمو ولي عهده الأمين.

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