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#تميم_يهرب_من_قمه_تونس يتصدّر قائمة "الترند" في تويتر

بعد إجماع على رفض التدخل الإيراني والتركي في الدول العربية

تصدر هشتاق #تميم_يهرب_من_قمه_تونس، قائمة "الترند" في "تويتر" بدول الخليج، بعد خروج أمير قطر من القمة العربية، قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات؛ وذلك بسبب إجماع عربي على رفض التدخل الإيراني والتركي في الدول العربية.

وأكد خبير في السياسية والاستراتيجية أمجد طه أن "تميم" طلب أن تكون له كلمة في القمة العربية فرُفض طلبه، وطلب أن لا يُذكر شيء سلبي عن تركيا، فرُفض طلبه أيضاً.

بدورها، قالت الكاتبة مريم الكعبي: إجماع عربي على رفض التدخل الإيراني والتركي في الدول العربية يؤدي إلى هروب الوكيل الرسمي لهم في المنطقة.

وكان أمير قطر تميم بن حمد انسحب من القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجّه إلى المطار مباشرة؛ بسبب انتقاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لإيران وتركيا وتدخُّلهما بالشؤون العربية.

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#تميم_يهرب_من_قمه_تونس يتصدّر قائمة "الترند" في تويتر
سبق

تصدر هشتاق #تميم_يهرب_من_قمه_تونس، قائمة "الترند" في "تويتر" بدول الخليج، بعد خروج أمير قطر من القمة العربية، قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات؛ وذلك بسبب إجماع عربي على رفض التدخل الإيراني والتركي في الدول العربية.

وأكد خبير في السياسية والاستراتيجية أمجد طه أن "تميم" طلب أن تكون له كلمة في القمة العربية فرُفض طلبه، وطلب أن لا يُذكر شيء سلبي عن تركيا، فرُفض طلبه أيضاً.

بدورها، قالت الكاتبة مريم الكعبي: إجماع عربي على رفض التدخل الإيراني والتركي في الدول العربية يؤدي إلى هروب الوكيل الرسمي لهم في المنطقة.

وكان أمير قطر تميم بن حمد انسحب من القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجّه إلى المطار مباشرة؛ بسبب انتقاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لإيران وتركيا وتدخُّلهما بالشؤون العربية.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
06:24 PM

#تميم_يهرب_من_قمه_تونس يتصدّر قائمة "الترند" في تويتر

بعد إجماع على رفض التدخل الإيراني والتركي في الدول العربية

A A A
خالد الشاماني - الرياض
17
18,527

تصدر هشتاق #تميم_يهرب_من_قمه_تونس، قائمة "الترند" في "تويتر" بدول الخليج، بعد خروج أمير قطر من القمة العربية، قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات؛ وذلك بسبب إجماع عربي على رفض التدخل الإيراني والتركي في الدول العربية.

وأكد خبير في السياسية والاستراتيجية أمجد طه أن "تميم" طلب أن تكون له كلمة في القمة العربية فرُفض طلبه، وطلب أن لا يُذكر شيء سلبي عن تركيا، فرُفض طلبه أيضاً.

بدورها، قالت الكاتبة مريم الكعبي: إجماع عربي على رفض التدخل الإيراني والتركي في الدول العربية يؤدي إلى هروب الوكيل الرسمي لهم في المنطقة.

وكان أمير قطر تميم بن حمد انسحب من القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجّه إلى المطار مباشرة؛ بسبب انتقاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لإيران وتركيا وتدخُّلهما بالشؤون العربية.

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