النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الجوف: القبض على 5 مواطنين قاموا برمي إحدى المركبات الرسمية بالحجارة

تم إيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجوُّل تعرَّضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده، أو حدوث أي تلفيات بالمركبة، وذلك من قِبل مجموعة من الأشخاص الذين هربوا من الموقع.

وقد جرى تكثيف البحث عن الجناة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من التعرف عليهم، وهم خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 14 و28 عامًا، وتم ضبطهم، وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم.

الجوف شرطة الجوف منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الجوف: القبض على 5 مواطنين قاموا برمي إحدى المركبات الرسمية بالحجارة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجوُّل تعرَّضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده، أو حدوث أي تلفيات بالمركبة، وذلك من قِبل مجموعة من الأشخاص الذين هربوا من الموقع.

وقد جرى تكثيف البحث عن الجناة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من التعرف عليهم، وهم خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 14 و28 عامًا، وتم ضبطهم، وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:08 AM

شرطة الجوف: القبض على 5 مواطنين قاموا برمي إحدى المركبات الرسمية بالحجارة

تم إيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
3
1,320

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجوُّل تعرَّضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده، أو حدوث أي تلفيات بالمركبة، وذلك من قِبل مجموعة من الأشخاص الذين هربوا من الموقع.

وقد جرى تكثيف البحث عن الجناة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من التعرف عليهم، وهم خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 14 و28 عامًا، وتم ضبطهم، وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,794
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,672
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,417
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,824

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة